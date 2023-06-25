Не только бриг. Показываем лучшие кадры «Алых парусов»

Бриг «Россия» с алыми парусами прошёл по Неве, и гости начали расходиться с набережных. Кто-то уезжает домой, а кто-то собирается гулять всю ночь. Ограничения, введённые на нескольких центральных станциях метро, постепенно снимают.



Если вам не удалось лично побывать на празднике выпускников, фотографии «Фонтанки» позволят вам воссоздать картину. Мы отобрали для вас лучшие кадры ночи 25 июня, сделанные фотографами и супервидовыми веб-камерами. Звездой шоу был бриг «Россия», но не меньшим украшением праздника стали яркие фейерверки и улыбки зрителей.

