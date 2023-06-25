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    Не только бриг. Показываем лучшие кадры «Алых парусов»

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Бриг «Россия» с алыми парусами прошёл по Неве, и гости начали расходиться с набережных. Кто-то уезжает домой, а кто-то собирается гулять всю ночь. Ограничения, введённые на нескольких центральных станциях метро, постепенно снимают.

    Если вам не удалось лично побывать на празднике выпускников, фотографии «Фонтанки» позволят вам воссоздать картину. Мы отобрали для вас лучшие кадры ночи 25 июня, сделанные фотографами и супервидовыми веб-камерами. Звездой шоу был бриг «Россия», но не меньшим украшением праздника стали яркие фейерверки и улыбки зрителей.

    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» вела онлайн-трансляцию красочного шоу.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: супервидовая камера «Фонтанки»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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