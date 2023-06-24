«Алые паруса» скоро начнутся в Петербурге: трансляция

«Фонтанка» весь вечер в режиме онлайн показывает «Алые паруса» - 2023 глазами наших корреспондентов и супервидовых камер в центре Петербурга. Весь праздник можно увидеть в режиме реального времени. Здесь же мы пишем о том, как будет работать транспорт и проходить празднование. Не переключайтесь.
Дворцовый мост
Стрелка Васильевского острова
Еще один ракурс
Невский проспект перекрыт. Уникальная возможность прогуляться спокойно по главной артерии города.
Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные декорации. Например, как сообщают организаторы, Тося Чайкина выступит в костюмах в стиле футуристических нимф в окружении загадочного леса, а в номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.
По традиции в концерте примет участие исполнитель, который годом ранее на празднике больше всех понравился выпускникам: группа The Hatters объединит классическую музыку и рок, задействовав в шоу около пятидесяти человек одновременно.
Также на сцену (которая, к слову, в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом) выйдут Gayazovs Brothers — дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito и белорусский певец LYRIQ (он откроет концерт).
Прямую трансляцию концерта и водно-пиротехнического шоу с проходом брига «Россия» можно будет посмотреть в эфире Пятого канала. Начало в 22:00. Фейерверк и проход брига «Россия» запланирован на 00:40.
Напомним, что в центре Петербурга в связи с подготовкой и проведением праздника ограничено движение на ряде улиц. Троицкий мост же сузили вдвое и разводят на всю ночь, а в выходные его закроют до утра понедельника.
Как будет работать транспорт в Петербурге в день «Алых парусов»
Городские автобусы, троллейбусы и метро продолжат возить пассажиров без перерыва на ночь.
В ночь с 24 на 25 июня петербургский общественный транспорт будет работать круглосуточно, а в метро интервалы между поездами составят до 8,5 минут.
Наземный транспорт будет ходить не реже, чем раз в полчаса. С полуночи до шести часов утра воскресенья будут работать 9 автобусных маршрутов: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142, а также два троллейбусных: №23 и №46.
Мы начнем текстовую трансляцию ближе к 22:00, когда начнется праздничная программа на Дворцовой. А пока вы можете насладиться видами Петербурга. Ничего не происходит, но зато красиво.
В ночь с субботы на воскресенье в Петербурге гремят «Алые паруса». На Дворцовую площадь традиционно пустят только выпускников, чтобы те спокойно послушали любимых исполнителей: Тосю Чайкину, Gayazovs Brothers, The Hatters, «Мою Мишель», Burito и многих других. Прямую трансляцию концерта всем остальным можно будет посмотреть и по телевидению. Проход брига «Россия» с алыми парусами под песни хедлайнера концерта — группы «Чайф» — и большой праздничный салют запланированы на 00:40.