«Алые паруса» скоро начнутся в Петербурге: трансляция

Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные декорации. Например, как сообщают организаторы, Тося Чайкина выступит в костюмах в стиле футуристических нимф в окружении загадочного леса, а в номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.



По традиции в концерте примет участие исполнитель, который годом ранее на празднике больше всех понравился выпускникам: группа The Hatters объединит классическую музыку и рок, задействовав в шоу около пятидесяти человек одновременно.



Также на сцену (которая, к слову, в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом) выйдут Gayazovs Brothers — дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito и белорусский певец LYRIQ (он откроет концерт).



Прямую трансляцию концерта и водно-пиротехнического шоу с проходом брига «Россия» можно будет посмотреть в эфире Пятого канала. Начало в 22:00. Фейерверк и проход брига «Россия» запланирован на 00:40.

