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    «Алые паруса» скоро начнутся в Петербурге: трансляция

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    «Фонтанка» весь вечер в режиме онлайн показывает «Алые паруса» - 2023 глазами наших корреспондентов и супервидовых камер в центре Петербурга. Весь праздник можно увидеть в режиме реального времени. Здесь же мы пишем о том, как будет работать транспорт и проходить празднование. Не переключайтесь.

    Дворцовый мост

    Стрелка Васильевского острова

    Еще один ракурс

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    Невский проспект перекрыт. Уникальная возможность прогуляться спокойно по главной артерии города.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные декорации. Например, как сообщают организаторы, Тося Чайкина выступит в костюмах в стиле футуристических нимф в окружении загадочного леса, а в номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.

    По традиции в концерте примет участие исполнитель, который годом ранее на празднике больше всех понравился выпускникам: группа The Hatters объединит классическую музыку и рок, задействовав в шоу около пятидесяти человек одновременно.

    Также на сцену (которая, к слову, в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом) выйдут Gayazovs Brothers — дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito и белорусский певец LYRIQ (он откроет концерт).

    Прямую трансляцию концерта и водно-пиротехнического шоу с проходом брига «Россия» можно будет посмотреть в эфире Пятого канала. Начало в 22:00. Фейерверк и проход брига «Россия» запланирован на 00:40.

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    Напомним, что в центре Петербурга в связи с подготовкой и проведением праздника ограничено движение на ряде улиц. Троицкий мост же сузили вдвое и разводят на всю ночь, а в выходные его закроют до утра понедельника.

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    Как будет работать транспорт в Петербурге в день «Алых парусов»


    Городские автобусы, троллейбусы и метро продолжат возить пассажиров без перерыва на ночь.

    В ночь с 24 на 25 июня петербургский общественный транспорт будет работать круглосуточно, а в метро интервалы между поездами составят до 8,5 минут.

    Наземный транспорт будет ходить не реже, чем раз в полчаса. С полуночи до шести часов утра воскресенья будут работать 9 автобусных маршрутов: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142, а также два троллейбусных: №23 и №46.

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    Мы начнем текстовую трансляцию ближе к 22:00, когда начнется праздничная программа на Дворцовой. А пока вы можете насладиться видами Петербурга. Ничего не происходит, но зато красиво.

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    В ночь с субботы на воскресенье в Петербурге гремят «Алые паруса». На Дворцовую площадь традиционно пустят только выпускников, чтобы те спокойно послушали любимых исполнителей: Тосю Чайкину, Gayazovs Brothers, The Hatters, «Мою Мишель», Burito и многих других. Прямую трансляцию концерта всем остальным можно будет посмотреть и по телевидению. Проход брига «Россия» с алыми парусами под песни хедлайнера концерта — группы «Чайф» — и большой праздничный салют запланированы на 00:40.

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