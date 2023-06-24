Эрдоган предложил Путину помочь урегулировать ситуацию в России

Турция готова помочь России урегулировать ситуацию в стране, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с Владимиром Путиным, 24 июня сообщает РИА Новости.
В канцелярии главы турецкого государства уповали на «скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия».
Сам Эрдоган отметил, что «никто не должен извлекать выгоду из событий в России».
Разговор между Путиным и Эрдоганом инициировали в Анкаре. Путин рассказал главе Турции об обстановке в РФ на фоне попытки вооруженного мятежа, Эрдоган поддержал шаги президента России.