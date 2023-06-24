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    Эрдоган предложил Путину помочь урегулировать ситуацию в России

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    Турция готова помочь России урегулировать ситуацию в стране, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с Владимиром Путиным, 24 июня сообщает РИА Новости.

    В канцелярии главы турецкого государства уповали на «скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия».

    Сам Эрдоган отметил, что «никто не должен извлекать выгоду из событий в России».

    Разговор между Путиным и Эрдоганом инициировали в Анкаре. Путин рассказал главе Турции об обстановке в РФ на фоне попытки вооруженного мятежа, Эрдоган поддержал шаги президента России.

    ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    Комментарии 35

    Гость24 Июн 2023 в 18:31
    Габон в помощь. )))
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