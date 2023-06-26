Режим КТО в Москве, Московской и Воронежской областях отменён

Правовой режим контртеррористической операции в Москве и Московской области отменяется, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В Воронежской области, по данным УФСБ, режим КТО также отменили.

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о снятии всех ограничений, связанных с режимом КТО. Выпускной для школьников, который в субботу отменили, теперь планируется провести 1 июля.

«Ещё раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», — написал Собянин.

Режим КТО был введён в Москве, Московской и Воронежской областях в день мятежа 24 июня в целях пресечения возможных терактов. «Фонтанка» подробно писала, какие санкции грозят за его нарушения — это административные штрафы до 100 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток. Вечером того же дня, когда удалось договориться с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о скором снятии режима КТО. Также он заявил, напомним, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот уйдёт в Белоруссию.

