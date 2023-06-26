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    Режим КТО в Москве, Московской и Воронежской областях отменён

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    Правовой режим контртеррористической операции в Москве и Московской области отменяется, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

    В Воронежской области, по данным УФСБ, режим КТО также отменили.

    Столичный мэр Сергей Собянин объявил о снятии всех ограничений, связанных с режимом КТО. Выпускной для школьников, который в субботу отменили, теперь планируется провести 1 июля.

    «Ещё раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», — написал Собянин.

    Режим КТО был введён в Москве, Московской и Воронежской областях в день мятежа 24 июня в целях пресечения возможных терактов. «Фонтанка» подробно писала, какие санкции грозят за его нарушения — это административные штрафы до 100 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток. Вечером того же дня, когда удалось договориться с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о скором снятии режима КТО. Также он заявил, напомним, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот уйдёт в Белоруссию.


    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

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