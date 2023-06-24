    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    Песков пообещал скорое снятие режима КТО

    1491
    4 комментария

    Режим контртеррористической операции, введённый в некоторых регионах из-за мятежа ЧВК «Вагнер», вскоре отменят, заявил журналистам вечером 24 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «КТО будет отменен в самое ближайшее время», — сказал он (цитата по ТАСС).

    После того, как «процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, будут все предпосылки» для снятия режима КТО, объяснил Песков.

    Режим КТО был введён в Москве, Московской и Воронежской областях в целях пресечения возможных терактов. «Фонтанка» подробно писала, какие санкции грозят за его нарушения — это административные штрафы до 100 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КТОКТО в МосквеПесков
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close