Песков пообещал скорое снятие режима КТО

Режим контртеррористической операции, введённый в некоторых регионах из-за мятежа ЧВК «Вагнер», вскоре отменят, заявил журналистам вечером 24 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«КТО будет отменен в самое ближайшее время», — сказал он (цитата по ТАСС).



После того, как «процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, будут все предпосылки» для снятия режима КТО, объяснил Песков.



Режим КТО был введён в Москве, Московской и Воронежской областях в целях пресечения возможных терактов. «Фонтанка» подробно писала, какие санкции грозят за его нарушения — это административные штрафы до 100 тысяч рублей и арест на срок до 30 суток.