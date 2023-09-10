Оставляй машину, отдавай телефон. Евросоюз заявил о запрете на ввоз личных вещей из России, но есть нюанс

Фото: Lise Aserud / NTB Scanpix via AP / ТАСС Поделиться Поделиться





Евросоюз заявил, что неважно, для чего вы ввозите машину из России через границу — для него это санкционка в любом случае. То же самое относится к мобильникам, ноутбукам, зубной пасте и много еще чему. Юристы советуют, какими нормами обороняться от таможенников, а российские дипломаты уже не рекомендовали ехать в Финляндию на личном автомобиле.



Первым на новые разъяснения Евросоюза внимание 10 сентября обратил внимание РБК. На сайте ЕС есть раздел, посвященный санкциям, в нем — сводный FAQ, то есть перечень наиболее часто задаваемых вопросов по теме и ответов на них. Ответы, если верить написанному, готовит не практикант, а целый генеральный директорат по финансовой стабильности, его представляют как департамент комиссии, ответственный за политику ЕС в области финансовых услуг. В общем, слово его высечено в граните.



Кто и что сказал На портале есть и сводный текст всех профильных вопросов и ответов, он регулярно пополняется, но нынешнее обновление от 8 сентября содержится не в нем, а в отдельном документе. В нем всего 13 пунктов; они касаются транзитного провоза через Европу товаров для третьих стран, запрета на импорт золота из России и т. д . Последним значится вопрос: «Могут ли граждане России временно ввозить личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и подпадающие под действие запрета, предусмотренного статьей 3i постановления Совета 833/2014, на въезд в Союз, например, для туристических поездок?». Ответ начинается со слова «нет».



Регламент № 833/2014 от 31 июля 2014 года касается ограничений на импорт товаров и услуг из России, в октябре 2022 года его обновили так называемым восьмым пакетом санкций. К документу есть обширное приложение с номенклатурой продукции, о которой идет речь. Самым ярким последствием для россиян, которые просто путешествуют в Европу и не ведут внешэкономическую деятельность, на данный момент является практика конфискации их машин в Германии. «Фонтанка» подробно рассказывала, что для немецких таможенников наличие легковушек в санкционном перечне уже оказывается основанием для изъятия, и о немногих примерах, когда россиянам удается «отбить» свою машину. Конфискации продолжаются и сейчас.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Новость показалась мне фейком». Рассказ петербуржца, у которого конфисковали машину в Германии. Именно машин, как кажется, в первую очередь и касался вопрос, адресованный финансовому департаменту Евросоюза, однако в нем упоминают и другие личные вещи. Так что и ответ можно разделить на две части.





Первая — автомобильная, здесь всё однозначно и мрачно. «Не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код CN, указанный в приложении XXI, и производятся в России или экспортируются из нее. Скорее всего, это относится к транспортным средствам, имеющим российские номерные знаки и зарегистрированным в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и, соответственно, таможенные процедуры, в соответствии с которыми они поставляются (например, выпуск для свободного обращения или временный ввоз), также не имеют значения». Проще говоря: въезжаешь на российской машине — будь готов с ней попрощаться, даже если это разбитые «жигули», которые ты даже не думал пытаться продать кому-то за границей.



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Вторая часть — общая, и вот в ней кроется главный намек: «Статья 3i постановления Совета 833/2014 запрещает покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI к постановлению, если они происходят в России или экспортируются из России». От этого делается тематический мостик к машинам, которые значатся в приложении под номером CN 8703, но вообще-то никакого особого порядка именно для автомобилей не обозначено. «Существует ограниченное исключение для приобретения товаров в России для личного пользования гражданами государств-членов и их ближайшими родственниками (см. пункт 3a статьи 3i), — говорится в тексте. — Помимо уже истекшего переходного периода, никаких дополнительных исключений не предвидится, и импорт таких товаров из России запрещен».



Исходя из этого, можно сделать вывод, что правила, действующие для легковых машин, действуют и для всех других товаров из XXI приложения к регламенту ЕС. И значит, их тоже нельзя ввозить ни для частного, ни для коммерческого использования.



О каких вещах речь Регламент, естественно, в открытом доступе, статья 3i говорит: «Запрещается приобретать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, товары, которые приносят значительные доходы России, тем самым позволяя ей совершать действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине, как указано в приложении XXI, в Союз, если они происходят из России или экспортируются из России».

В этом самом приложении — десятки позиций. Есть явно промышленная номенклатура, сырье, оборудование, которые явно относятся к отраслевым санкциям. Да и вряд ли кто-то повезет с собой в отпуск турбореактивный двигатель, бурый уголь, торф, битум, нефтяной кокс, искусственный корунд, асфальт, трубы и т. п . Наверное, неприятно удивлены будут люди, взявшие с собой в гости икру, омаров, алкоголь, сигары, медвежьи шкуры и т. п . Но всё это пустяки, если учесть, что в списке — телефоны, компьютеры, фотоаппараты, драгоценности, предметы гигиены (вплоть до бритв и туалетной бумаги), сами чемоданы, шины (запаску тоже придется отдать, получается), женская одежда, обувь и многое другое — вплоть, собственно, до автомобилей, яхт и железнодорожных вагонов.



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Как будут применяться новые разъяснения Еврокомиссии, и будут ли, прямо сейчас сложно сказать достоверно. «Фонтанка» направила запрос в финское таможенное ведомство о предполагаемом правоприменении и процедуре. Параллельно попыталась связаться с несколькими депутатами Европарламента; трубку снял только бывший мэр Риги Нил Ушаков, который, услышав, кто к нему обращается, незамедлительно — хотя и вежливо — попрощался.







Что говорят юристы Юрист-международник Владимир Тихоньков подчеркивает, что разъяснение евробюрократов особенно актуально для Петербурга, откуда люди сравнительно часто выезжают в ЕС. «Затягивают ли гайки? Считаю, нет. Радикальные запреты на присутствие нашего бизнеса в ЕС действуют с середины прошлого года. А разъяснения надобны уже давно. В том числе и нашим там, — говорит он. — Потому что известна свирепость финских таможенников, предвзятость прибалтийских. Им надо обозначить границы. А то везет папаша дочке-студентке полдюжины стульев или корпусную мебель, а его с позором заворачивают назад, потому что каждый чиновник сам определяет, где в багаже едет личное, а где исключительно для экономической выгоды».



Он считает, что ЕС руководствуется таможенной статистикой за прошлый год, в которой значительная доля физлиц. «Какой русский с ВНЖ ЕС не любит быстрой езды через границу, чтобы подзаработать на сером экспорте в ЕС отечественных товаров, которые по причине колебаний курсовой разности наших валют очень востребованы экономными европейцами, — подчеркивает он. — От русских надо защищать свои рынки. Да, в разъяснениях европейцы именно так и написали. ЕС указывает, что санкции касаются импорта из России для того, чтобы помешать нашему государству получать доход в любой форме. Физлица из России при перемещении через таможенную границу Европы личных вещей преследуют другие цели. Их бытовая деятельность направлена на удовлетворение личных целей, а не государственных. Значит ущемлять их в перевозимых вещах нельзя».



По словам Тихонькова, об этом идет речь в шестом пункте тех же разъяснений. Дословно он касается понятия «импорта» в ЕС из России. В ответе на соответствующий вопрос говорится, что четкого определения нет, но действительно подчеркивается: «Цель ограничений на импорт в постановлении Совета № 833/2014 состоит в том, чтобы лишить Россию дохода». «Этим пунктом питерцы пусть вооружаются на границе. Смущаться не надо, — говорит Тихоньков. — Другое дело, что надо показать и доказать на границе, что найденный при досмотре "импорт" для личных целей. В целом европейцы сообщили в разъяснениях, что "физики", как и все другие, не могут ввозить в ЕС товары по санкционной номенклатуре. Но не думаю, что запрет на ввоз чугуна или угля расстроит наших экспатов. В любой неприятной ситуации прикрываться надо шестым пунктом вчерашних официальных санкционных толкований. Всё, что личное — нельзя назвать импортом из матушки-России».



Юрист, эксперт в области права Европейского союза Александр Сковородко считает, что с точки зрения права законных оснований для изъятия личных вещей на границе нет. «Данные положения противоречат общей политике законодательства Европы. В таком случае [в ЕС] должны руководствоваться общими принципами, а они такого не допускают. Поэтому если подобное произойдет, у вас есть большой шанс защитить свои права», — считает он.

Уже началось? В чатах людей, регулярно пересекающих европейские границы, что называется «полыхает» с самого утра. В то же время надо понимать, что разъяснения — это не новый нормативно-правовой акт, а толкование уже существующего; сами по себе установки ЕС не изменились, поэтому странно было бы ожидать массового отъема автомобилей и ноутбуков на границе или уже на территории ЕС, начиная со дня публикаций в СМИ.



«Только что товарищ переехал границу. Машина на русских номерах. Ничего нового не говорили/спрашивали», — педантично фиксируют в профильных группах.



«Я только что звонил на Нуйямаа (пограничный переход с Финляндией. — Прим. ред.) с этим вопросом. Таможенник выслушал меня, задал вопрос коллеге, спросил, как долго моя машина ездит в Финляндию (на предмет того, не нарушаю ли я их нормы 6 мес. / 1 год ) и сказал, что в Финляндии нет никаких изменений на сей счет, всё по-старому, я могу ехать», — успокаивают там же.



В то же время посольство России в Финляндии приняло документ очень даже всерьез — но, судя по всему, только в автомобильной части. «В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с. г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 , независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10. С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — заявило ведомство, ни словом, впрочем, не остановившись на мобильных телефонах, зубных щетках и других личных вещах.



Николай Кудин, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»