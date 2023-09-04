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    Немцы продолжают отнимать авто из России

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    44 комментария

    Конфискация автомобилей с российским номерами продолжается в Германии, никакие аргументы и обращения не помогают, сообщили в российском посольстве.

    Как говорится в заявлении посольства от 4 сентября, в Германии продолжают фиксировать «отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезённых в ФРГ для использования в личных целях или транзита».

    Всем им вменяется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле», и в частности Регламента Совета ЕС, в котором прописан запрет на импорт на территорию ЕС автомобилей. И разницу между простым въездом и импортом немецкие таможенники не видят.

    «Аргументы, что в данном случае речь идёт не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — отметили в посольстве.

    В российском диппредставительстве добавили, что через МИД ФРГ и на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока урегулировать проблему в правовом поле не удается. И рекомендуют до этого момента россиянам не въезжать на территорию ФРГ на своих машинах.

    О том, как первый россиянин успешно смог забрать свою конфискованную машину в Германии, — читайте здесь. А подробнее о ситуации — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 44

    Гость04 Сен 2023 в 21:45
    А,как по другому?
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