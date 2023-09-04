Немцы продолжают отнимать авто из России

Конфискация автомобилей с российским номерами продолжается в Германии, никакие аргументы и обращения не помогают, сообщили в российском посольстве.



Как говорится в заявлении посольства от 4 сентября, в Германии продолжают фиксировать «отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезённых в ФРГ для использования в личных целях или транзита».

Всем им вменяется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле», и в частности Регламента Совета ЕС, в котором прописан запрет на импорт на территорию ЕС автомобилей. И разницу между простым въездом и импортом немецкие таможенники не видят.