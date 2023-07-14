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    Таможенники в шоке: первый россиянин получил свою конфискованную машину в Германии

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    Первый россиянин успешно смог забрать свою конфискованную машину в Германии. Утром Иван Коваль подписал необходимые документы в Гамбурге и уехал на своем авто. Фанфар и извинений не было, хотя борьба за машину шла больше месяца.

    «Просто бумагу подписал, и все. Других машин с российскими номерами на парковке не видел. Потом еще ездил в таможню (Иван хочет поставить на авто теперь немецкие номера. — Прим. ред.), чтобы транспортный налог оплатить, и рассказал обычным сотрудникам про аресты машин с российскими номерами. Они были в шоке», — сообщил Коваль 14 июля «Фонтанке».

    Фото: Иван Коваль
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    Как писала «Фонтанка», Иван Коваль расстался со своей Audi Q3 одним из первых — еще 1 июня. Машину забрали прямо от дома в Гамбурге. Но россиянин не растерялся и нанял адвоката, с помощью которого смог добиться возврата авто через прокуратуру.

    Похожих случаев больше десятка. Пострадавшие не только туристы, а часто люди с ВНЖ и даже гражданством стран ЕС, которые ехали из России или обратно. Таможенники ссылались на санкции, а юристы сразу указывали на ошибку перевода и неправильную трактовку, из-за которой простой въезд в Германию превратился в преступление. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Иван Коваль

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