Таможенники в шоке: первый россиянин получил свою конфискованную машину в Германии

Первый россиянин успешно смог забрать свою конфискованную машину в Германии. Утром Иван Коваль подписал необходимые документы в Гамбурге и уехал на своем авто. Фанфар и извинений не было, хотя борьба за машину шла больше месяца.



«Просто бумагу подписал, и все. Других машин с российскими номерами на парковке не видел. Потом еще ездил в таможню (Иван хочет поставить на авто теперь немецкие номера. — Прим. ред.), чтобы транспортный налог оплатить, и рассказал обычным сотрудникам про аресты машин с российскими номерами. Они были в шоке», — сообщил Коваль 14 июля «Фонтанке».

