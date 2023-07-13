Первый россиянин смог вернуть машину в Германии

Таможня Гамбурга вернет россиянину его изъятый из-за санкций автомобиль. Иван Коваль уже завтра сможет забрать свою Audi Q3. «Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать», — рассказал 13 июля Иван Коваль «Фонтанке».

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В распоряжении редакции есть письмо от таможни, в котором его адвокату сообщают о том, что им поручено вернуть автомобиль Ивану. Иван лишился своего Audi Q3 одним из первых, еще в начале июля, обратился к адвокату, и они начали переписку с прокуратурой.

Первые конфискации автомобилей с российскими номерами начались в конце мая. «Фонтанка» подробно рассказывала, как людей ловили с паромов или даже просто прижимали к обочине на автобане. Таможенники ссылались на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в Германию товаров из России, которые приносят «значительный доход», а юристы указывали, что это ошибочная трактовка закона.

Помимо конфискации россиянам грозили возбуждением целого уголовного дела и возможным лишением свободы на срок до 5 лет. «Фонтанка» подробно писала, на какие конкретно документы ссылаются в Германии и почему некоторые юристы ставят их под сомнение. Тем не менее генконсульство в Гамбурге прямо рекомендует россиянам не ездить на своих авто через границу, а вскоре и посольство Нидерландов в России предупредило о возможной конфискации в Германии машин с российскими номерами.