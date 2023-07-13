Захарова: Россия не оставит без ответа изъятие автомобилей у российских граждан в Германии

Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, заявила 12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для журнала «Международная жизнь».

«Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности. Предпринимаемые властями ФРГ шаги… …являются прямым следствием повсеместно насаждаемой Брюсселем русофобии», — сказано в комментарии.

Захарова потребовала возместить российским гражданам «материальный и моральный» ущерб.



«Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности», — цитирует издание заявление Захаровой.



Напомним, с конца июня СМИ сообщали о случаях арестов автомобилей россиян во время поездок в Германию. В таможне ФРГ заявили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен по статье 3i регламента 833/2014. Немцы считают, что «ввоз» означает любое перемещение товаров или грузов, не только с целью продажи.

