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    Захарова: Россия не оставит без ответа изъятие автомобилей у российских граждан в Германии

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    29 комментариев

    Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, заявила 12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для журнала «Международная жизнь».

    «Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности. Предпринимаемые властями ФРГ шаги… …являются прямым следствием повсеместно насаждаемой Брюсселем русофобии», — сказано в комментарии.

    Захарова потребовала возместить российским гражданам «материальный и моральный» ущерб.

    «Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности», — цитирует издание заявление Захаровой.

    Напомним, с конца июня СМИ сообщали о случаях арестов автомобилей россиян во время поездок в Германию. В таможне ФРГ заявили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен по статье 3i регламента 833/2014. Немцы считают, что «ввоз» означает любое перемещение товаров или грузов, не только с целью продажи.

    «Фонтанка» рассказывала историю петербуржца, который лишился машины, пытаясь вернуться из Европы в Россию через Германию. Транспорт конфисковали на границе, возбудили уголовное дело и объяснили всё санкциями.

    А 6 июля российское посольство в Германии рекомендовало временно воздержаться от ввоза на территорию страны машин с российскими номерами, потому что их могут конфисковать.

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    Комментарии 28

    Гость13 Июл 2023 в 01:05
    Эх, опять обманули...
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