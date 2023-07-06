Посольство отреагировало на конфискацию машин у россиян в Германии

Российское посольство в Германии рекомендовало временно воздержаться от ввоза на территорию страны машин с российскими номерами, потому что их могут конфисковать. Дипломаты пытаются прояснить ситуацию.



Как говорится в комментарии на сайте посольства от 6 июля, «дипломатам стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств». При этом аргументы, что «в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются».

