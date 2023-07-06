    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    Посольство отреагировало на конфискацию машин у россиян в Германии

    1530
    4 комментария

    Российское посольство в Германии рекомендовало временно воздержаться от ввоза на территорию страны машин с российскими номерами, потому что их могут конфисковать. Дипломаты пытаются прояснить ситуацию.

    Как говорится в комментарии на сайте посольства от 6 июля, «дипломатам стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств». При этом аргументы, что «в данном случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются».

    «До прояснения ситуации (соответствующие шаги Посольством и консульскими представительствами предприняты) убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — обратились к россиянам в посольстве России в Германии.

    Как немцы объясняют конфискацию авто у россиян, читайте на «Фонтанке». Как простые туристы из Петербурга лишаются машин на автобанах и какие документы при этом получают, читайте в другом материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Конфискация автомобилейТаможняГерманияАнтироссийское настроение
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close