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    Экономика и санкции

    Русский, поезжай домой: кого разворачивают в Польше, Эстонии, Латвии и Литве

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    Началось. Сразу четыре соседние страны шенгенской зоны 19 сентября перестали пускать россиян по паспорту. Формально в компании с Эстонией, Латвией и Литвой также Польша, но она въезд закрыла еще в марте. «Фонтанка» рассказывает, как работают новые ограничения.

    Фото: Алексей Витвицкий / «Коммерсантъ»
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    В чатах о пересечении границы уже целая россыпь историй о том, как россиян в ночь на понедельник начали разворачивать на границе и отправлять домой. При этом ни одна страна не выпустила четкого разъяснения новых общих правил. Что-то похожее на инструкцию есть только у Эстонии, так что будем ориентироваться на неё.

    Кому запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию?

    С 19 сентября запрещен въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу всем гражданам России с любой действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной для туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, а также родственников или друзей.

    Нет никакой зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза. Проще говоря — въезда нет.

    Кого всё-таки пускают в Латвию, Литву и Эстонию?

    Ограничение не распространяется автоматически на всех российских граждан. Есть некоторые исключения.

    Россияне, например, могут посетить родственников по восходящей или нисходящей линии — детей, внуков, родителей, бабушек, дедушек, супругов, или людей, с которым есть общие несовершеннолетние дети. При этом посещаемый должен быть гражданином или иметь постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Эстонии или в другой стране ЕС.

    Пустят дипломатов, тех, кто имеет визы для работы и учебы, а также работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

    В виде исключения в страну также будут пускать людей «по соображениям гуманитарного характера», в том числе диссидентов.

    Можно ли проехать транзитом через Эстонию в другие страны?

    Нет. По краткосрочной шенгенской визе типа С через внешнюю границу Эстонии, Латвии, Литвы и Польши могут въехать только граждане России, следующие к близким родственникам и супругам в эти конкретные страны.

    Причем обладатели, например, латвийских шенгенских виз (тип С) не смогут проехать через Эстонию транзитом. Им нужно ехать к ближайшей границе той страны, в которую они направляются.

    Обладателей виз типа D, а также всех типов ВНЖ стран ЕС постановление не затрагивает.

    Можно ли въехать в Эстонию, Латвию или Литву из другой страны шенгенской зоны?

    Да. Разрешается въехать независимо от цели въезда из другой страны Шенгенского соглашения, например, из Финляндии. Паромы из Хельсинки в Таллин и самолёты продолжают перевозить пассажиров без дополнительного контроля..

    Можно ли транзитом вернуться через Эстонию, Латвию, Литву в Россию?

    В правилах нет на это запрета. Говорится, что транзит разрешен, если гражданин России пересекает Эстонию без остановок, только чтобы добраться до страны своего проживания.

    Можно ли въехать в Эстонию, Латвию и Литву, если там есть недвижимость?

    Нет. Это не является основанием для въезда. В правительстве Эстонии рекомендуют «управлять своим имуществом дистанционно».

    Визу аннулируют, если приехать на границу Эстонии, Латвии или Литвы?

    Обещают визы не трогать. «Виза не будет признана недействительной, и в пограничном пункте ее аннулировать не будут», — говорится в разъяснениях.

    Путешественников с неподходящими основаниями разворачивают и отправляют обратно в Россию.

    Почему в Финляндии считают закрытие странами Прибалтики въезда для россиян «юридически сомнительной» операцией — читайте здесь.

    А о том, как «тепло» встречают некоторые машины с российскими номерами в Суоми, «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Алексей Витвицкий / «Коммерсантъ»

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