Страны Балтии и Польша закрыли границы для россиян

Четыре страны с сегодняшнего дня, 19 сентября, закрывают въезд для граждан РФ с туристическими визами, в том числе с выданным третьими государствами «шенгеном». Это Эстония, Литва, Латвия и Польша.



«Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе», — говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.



«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности», — отмечается в заявлении.

