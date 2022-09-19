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    Страны Балтии и Польша закрыли границы для россиян

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    Четыре страны с сегодняшнего дня, 19 сентября, закрывают въезд для граждан РФ с туристическими визами, в том числе с выданным третьими государствами «шенгеном». Это Эстония, Литва, Латвия и Польша.

    «Региональное соглашение достигнуто, теперь мы продолжим работать над тем, чтобы запрет на туризм для граждан России начал действовать во всем Европейском союзе», — говорится в заявлении премьер-министров четырех стран.

    «Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности», — отмечается в заявлении.

    Есть несколько исключений. Границу могут пересечь дипломаты; россияне с краткосрочной визой и имеющие регистрацию для работы; с краткосрочной учебной визой; сотрудники международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, эти страны будут пускать людей по гуманитарным причинам, например диссидентов.

    Теперь из европейской части России по суше можно уехать только в Финляндию, соседствующую с Ленинградской областью и Карелией.

    При этом Финляндия усложнила процедуру получения шенгенских виз и планирует продолжать работу в этом направлении, например, ужесточив режим для владельцев недвижимости из России.

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