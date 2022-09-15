Финляндия планирует ужесточить визовый режим для россиян с недвижимостью

Президент Финляндии Саули Ниинистё анонсировал новое ужесточение визового режима с Россией: наличие недвижимости в республике планируют больше не рассматривать как преимущество при получении «шенгена».
«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы», — цитируют главу государства финские СМИ 15 сентября.
Ниинистё заявил, что предложение, касающееся недвижимости, является лишь деталью и небольшим вопросом в целом — это лишь часть комплекса мер по ужесточению визового режима с Россией, но что ещё в него может войти, он не уточнил.
Президента также спросили, должна ли Финляндия последовать примеру Польши и стран Балтии, которые полностью закрывают границу для российских туристов с 19 сентября. Он не дал однозначного ответа, отметив, что «виза не является субъективным правом» и это сложный комплексный вопрос.
Теперь на границе есть риски лишиться и уже действующей визы. Кого финны лишают «шенгена» и как вернуть визу — читайте в разборе «Фонтанки».
Тем временем россияне ищут возможность обойти ограничение на провоз наличных евро — они начали закапывать их в лесу. Как это работает — можно прочитать в нашем материале.