Финляндия планирует ужесточить визовый режим для россиян с недвижимостью

Президент Финляндии Саули Ниинистё анонсировал новое ужесточение визового режима с Россией: наличие недвижимости в республике планируют больше не рассматривать как преимущество при получении «шенгена».

«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы», — цитируют главу государства финские СМИ 15 сентября.

Ниинистё заявил, что предложение, касающееся недвижимости, является лишь деталью и небольшим вопросом в целом — это лишь часть комплекса мер по ужесточению визового режима с Россией, но что ещё в него может войти, он не уточнил.