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    Финляндия планирует ужесточить визовый режим для россиян с недвижимостью

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    Президент Финляндии Саули Ниинистё анонсировал новое ужесточение визового режима с Россией: наличие недвижимости в республике планируют больше не рассматривать как преимущество при получении «шенгена».

    «Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы», — цитируют главу государства финские СМИ 15 сентября.

    Ниинистё заявил, что предложение, касающееся недвижимости, является лишь деталью и небольшим вопросом в целом — это лишь часть комплекса мер по ужесточению визового режима с Россией, но что ещё в него может войти, он не уточнил.

    Президента также спросили, должна ли Финляндия последовать примеру Польши и стран Балтии, которые полностью закрывают границу для российских туристов с 19 сентября. Он не дал однозначного ответа, отметив, что «виза не является субъективным правом» и это сложный комплексный вопрос.

    Теперь на границе есть риски лишиться и уже действующей визы. Кого финны лишают «шенгена» и как вернуть визу — читайте в разборе «Фонтанки».

    Тем временем россияне ищут возможность обойти ограничение на провоз наличных евро — они начали закапывать их в лесу. Как это работает — можно прочитать в нашем материале.

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