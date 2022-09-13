ЧП российско-белорусского масштаба: Литва закрывается от россиян

Сейм Литвы продлил режим ЧП по всей протяженности границы республики с Россией и Белоруссией и ввел новые жесткие ограничения и условия.
Как говорится в опубликованном 13 сентября сообщении парламента, уже с 16 сентября будет полностью приостановлен прием заявлений на визы для граждан России и Белоруссии, за исключением особых случаев, когда МИД выступает посредником.
Одновременно будут усилены охрана и досмотры багажа и транспорта иностранцев на границе. А также введены особые условия транзита через территорию Литвы. Скорее всего сойти с поезда в Калининград больше не выйдет.
С 19 сентября въезд в Литву для россиян и белорусов закроют. Кроме отдельных исключений — гуманитарных виз, беженцев. Аналогично поступят Эстония и Латвия. Польша россиян не пускает с марта.
Последнее решение — не новость. Почему Прибалтика теперь как «привилегия» и что решили с «шенгеном» Эстония, Латвия и Литва — читайте в разборе «Фонтанки».