ЧП российско-белорусского масштаба: Литва закрывается от россиян

Сейм Литвы продлил режим ЧП по всей протяженности границы республики с Россией и Белоруссией и ввел новые жесткие ограничения и условия.



Как говорится в опубликованном 13 сентября сообщении парламента, уже с 16 сентября будет полностью приостановлен прием заявлений на визы для граждан России и Белоруссии, за исключением особых случаев, когда МИД выступает посредником.



Одновременно будут усилены охрана и досмотры багажа и транспорта иностранцев на границе. А также введены особые условия транзита через территорию Литвы. Скорее всего сойти с поезда в Калининград больше не выйдет.

