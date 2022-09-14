Кого финны лишают «шенгена» прямо на границе и как вернуть визу

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Лишиться визы проще, чем кажется. Вранье, подложные документы, неправильное использование — и вот поездки в Евросоюз действительно становятся привилегией. «Фонтанка» рассказывает, за что лишают «шенгена» и как его вернуть.

В посольстве Финляндии всегда акцентируют внимание на том, что краткосрочная виза не дает автоматического права на въезд в шенгенскую зону.

На границе могут потребовать показать не только её. Например, представить дополнительные документы о финансовом состоянии, покрывающем проживание за рубежом и своевременное возвращение на Родину. Могут потребоваться бумаги, которые предъявлялись еще при оформлении визы. Такие, как медицинская страховка, письмо-приглашение, билеты и брони отелей, подтверждающие планы на путешествие, другие документы, обосновывающие цель пребывания.



В результате на основании всего этого именно пограничник принимает итоговое решение — пропускать человека через границу ЕС или нет. А если условия нарушены, цель пересечения границы неясна или же человек явно пытается обмануть, то пограничник имеет право и вовсе аннулировать визу и вынести запрет на въезд в шенгенскую зону. В таком случае придется поехать домой.

За что лишают шенгенской визы

Основное правило знают все: «где визу получали, туда и ездите». Виза должна быть использована верно. То есть если у вас финский шенген, то основная страна поездок по визе должна быть Финляндия. Если итальянский, то Италия. И так далее. Если сроки визы подходят к концу, а вы так и не побывали на родине вашего «шенгена», то вам не только могут не выдать потом новый, но и отменить старый. И если раньше на «левые» поездки финны закрывали глаза, то теперь с этим стало строже.

Например, такое недавно произошло с двумя петербурженками. Их историю читайте здесь.

В посольстве говорят, что ранее выданная виза может быть аннулирована в том случае, «если обнаруживается, что в момент ее выдачи не были соблюдены условия выдачи визы». Или если выяснится, что условия выдачи перестали выполняться уже после.

Это в первую очередь относится к авиабилетам и отелям, которые предъявлялись при получении визы. Или же заявляются уже на границе. Если бронь фальшивая или же она была отменена сразу после получения заветной наклейки в паспорт, то у пограничников есть возможность это проверить и в случае ложной информации аннулировать визу. Это относится и к заявленным билетам по маршруту — они должны быть реальными.



Вторая самая популярная причина — ложь и путаница в показаниях. Вы едете отдыхать в Италию, а пограничнику рассказываете о невероятных днях в Лаппеенранте. Ему ничего не стоит проверить это по базам, и если у вас найдут «второе дно», то визы можно лишиться.

Еще одна причина, которая становится все более массовой, — однократные визы. По ним надо ехать именно в ту страну, которая вам её выдала. Транзит допустим, но должны быть железные основания, почему с визой Испании вы сначала едете в Хельсинки. «Потому что оттуда сразу лечу в Барселону» — хороший ответ. Любые метания и неопределенность в высказываниях приведут к развороту на границе и аннуляции.



Нарушенные правила дорожного движения в Финляндии и вообще законы в ЕС в зависимости от степени тяжести могут привести к аннуляции визы или отказе в новой. Лучше не нарушать или хотя бы оплачивать вовремя.

Если визу все же аннулировали, то теоретически есть шанс за неё побороться.

Как вернуть себе шенгенскую визу

Если визу аннулировали на границе, можно подать апелляцию. При отмене визы выдается бумага с указанием лица, принявшего решения, и инстанции, в которой можно его обжаловать.

В течение 30 дней после получения уведомления о лишении визы надо подать письменную жалобу по почте, в том числе электронной, или через юриста или курьера. В России жалобу можно передать в представительство Финляндии.



В апелляции должны быть указаны имя, фамилия и контактные данные, почтовый адрес для отправки судебной документации, решение, в отношении которого подается апелляция, список пунктов, подлежащих обжалованию, и желаемых изменений, а также обоснование своих требований.



К жалобе необходимо приложить решение, являющееся предметом спора, справку, подтверждающую дату получения извещения о решении, а также документы, на основании которых требуются изменения. Если интересы представляет юрист, то должна быть приложена доверенность на него.



Административный суд взимает с апеллянта судебный сбор — 270 евро.

Если отказали в выдаче новой шенгенской визы, то также выдается бумага с указанием причины. Решение обжалуется в министерстве иностранных дел Финляндии. Срок подачи требования о пересмотре — 30 дней.

Требование о пересмотре решения должно быть составлено на финском либо шведском языке. Сбор за рассмотрение требования о пересмотре решения составляет 170 евро.

Если и ответ МИД не устроит, то его можно обжаловать в административном суде Хельсинки. Там административный суд взимает с заявителя 260 евро за судебное рассмотрение дела.

Почему финны лишают россиян евро на границе и как их вернуть — читайте в материале «Фонтанки». На каком основании перевес по финской «молочке» надо возвращать на Родину — узнайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

