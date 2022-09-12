Почему россиянку заставили избавиться от финского сыра в лесу: ответ таможни

Петербурженка отправилась в ночи из России в Суоми избавляться от финского сыра, потому что его вывоз за пределы Родины предписывают правила таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А стояла она на границе четыре с половиной часа, потому что процесс оформления включает много составляющих. «Фонтанка» получила ответ Северо-Западного таможенного управления.

Как говорится в документе, который поступил в редакцию 12 сентября, Ирина (в ответе таможни — гражданка Л.), направляющаяся в Россию из Финляндии, прибыла на пункт «Брусничное» пятого числа в 00:15. При устном опросе она заявила, что «не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию». Но, как писала «Фонтанка», вместо положенных 5 кг сыра и масла у неё оказалось целых 7.



Как сообщили на таможне, таким образом она нарушила правила таможенного кодекса ЕАЭС. Государственного сертификата Госветслужбы и разрешения Россельхознадзора у Ирины не оказалось. И ввоз лишних 2,1 кг молочной продукции на территорию союза ей запретили.

«Исходя из статьи 12 таможенного кодекса ЕАЭС, товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, подлежат немедленному вывозу за её пределы лицом, имеющим право владения, пользования или распоряжения товаром на момент ввоза», — объяснили на таможне.



Поэтому «в целях исполнения указанного решения гражданкой Л. был осуществлен возврат данного товара за пределы таможенной зоны ЕАЭС», — говорится в ответе.

По факту Ирина просто повесила пакет с сыром и маслом на дерево в лесу на сопредельной территории между Финляндией и Россией. А потом вернулась обратно на «Брусничное».

Что касается долгого оформления документов, а Ирина провела на границе, по данным таможни, 4 часа 33 минуты, то это «обусловлено формами таможенного контроля», объяснили в ведомстве. В них входят устный опрос, таможенный осмотр, проведение Россельхознадзором ветеринарно-санитарного контроля, а также составление таможенных и процессуальных документов.

