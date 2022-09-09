Финский таможенник признал, что россияне могут вернуть евро и санкционные товары

Хранение отобранных у россиян евро на финской границе возможно, признал главный таможенный инспектор республики Яркко Кескинен, который ранее говорил обратное. Россияне, по его словам, в целом могут вернуть временно задержанные товары, а не только деньги. Как объяснил Кескинен финским СМИ 9 сентября, в Финляндии есть такой термин, как «задержание». И если нет подозрений в совершении преступления, то человек может получить обратно свои товары, на которые распространяются экспортные санкции. В том числе наличные евро.

При административном правонарушении или уголовном идет уже изъятие или конфискация. В таком случае возврат возможен только через суд, а в случае серьезного размера — в отношении нарушителя начинается уголовное производство. По словам главного финского таможенника, попытка контрабандой провезти, спрятать или утаить наличные евро будет нормативно-правовым преступлением, которое регулируется статьями 1–3 главы 46 Уголовного кодекса. Незначительное нарушение приведет к штрафу, за серьезное можно даже получить тюремный срок. Но если предъявить евро в допустимых количествах по первому требованию, то, вероятно, можно отделаться задержанием, как было в случае с петербуржцем Юрием.