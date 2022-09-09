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    Финский таможенник признал, что россияне могут вернуть евро и санкционные товары

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    Хранение отобранных у россиян евро на финской границе возможно, признал главный таможенный инспектор республики Яркко Кескинен, который ранее говорил обратное. Россияне, по его словам, в целом могут вернуть временно задержанные товары, а не только деньги.

    Как объяснил Кескинен финским СМИ 9 сентября, в Финляндии есть такой термин, как «задержание». И если нет подозрений в совершении преступления, то человек может получить обратно свои товары, на которые распространяются экспортные санкции. В том числе наличные евро.

    При административном правонарушении или уголовном идет уже изъятие или конфискация. В таком случае возврат возможен только через суд, а в случае серьезного размера — в отношении нарушителя начинается уголовное производство.

    По словам главного финского таможенника, попытка контрабандой провезти, спрятать или утаить наличные евро будет нормативно-правовым преступлением, которое регулируется статьями 1–3 главы 46 Уголовного кодекса. Незначительное нарушение приведет к штрафу, за серьезное можно даже получить тюремный срок. Но если предъявить евро в допустимых количествах по первому требованию, то, вероятно, можно отделаться задержанием, как было в случае с петербуржцем Юрием.

    «Фонтанка» подробно рассказывала в этом материале, как у мужчины изъяли 1 390 евро, которые он сам достал по просьбе таможенников. Как петербуржец смог их вернуть — читайте здесь.

    Как уберечь свои евро от финской таможни — читайте в нашем разборе. Кстати, Кескинен подтвердил — доллар и другие мировые валюты, кроме евро, вывозить можно свободно.

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