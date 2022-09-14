    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, небольшие дожди

    Ощущается как 13

    1 м/с, ю-в

    752мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеЗа что отбирают визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Евро закопали под березой: россияне нашли способ сохранить валюту в Финляндии

    8419
    20 комментариев

    Необычный способ сохранить наличные евро начали применять россияне на границе с Финляндией. Чтобы уберечь накопления от изъятия таможней, их закапывают под землю до следующего раза. «Фонтанке» стало известно как минимум о двух случаях.

    «В это воскресенье ездили в Финляндию. Начитались на «Фонтанке» новостей, что финны изымают валюту. Потратить не успели, карточку купить не смогли. Решили не рисковать. Идею подглядели в «Орле и Решке» — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас её не найдет», — рассказала петербурженка Елизавета 14 сентября.

    И это не первый подобный случай. В чате «На Границе» с отчетами путешественников в Финляндию есть как минимум еще одно упоминание похожей истории.

    «Вчера при въезде в РФ на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что её финны только что со 100 евро не пустили — развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась — закопала в лесу клад», — рассказал один из путешественников в чате.

    Другие участники сообщества предположили, что таких «кладов», вероятно, будет становиться больше.

    Финские таможенники в конце августа действительно стали активнее интересоваться наличной валютой. Но без фанатизма.

    Масла в огонь страхов путешественников подлил случай с петербуржцем Юрием, у которого изъяли 1 390 евро прямо на границе. Мы подробно описывали его историю здесь. Но он смог вернуть всё до последнего евро во время следующей поездки. Как ему удалось — читайте из первых уст.

    Позднее главный финский таможенник подтвердил, что валюту можно практически оставить на хранение до следующей поездки. Какие есть ограничения — в его рассказе на «Фонтанке».

    А как уберечь свои евро от финской таможни, во что их конвертировать или вложить — читайте в нашем разборе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    Wert14 Сен 2022 в 17:44
    Буратины.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close