Евро закопали под березой: россияне нашли способ сохранить валюту в Финляндии

Необычный способ сохранить наличные евро начали применять россияне на границе с Финляндией. Чтобы уберечь накопления от изъятия таможней, их закапывают под землю до следующего раза. «Фонтанке» стало известно как минимум о двух случаях. «В это воскресенье ездили в Финляндию. Начитались на «Фонтанке» новостей, что финны изымают валюту. Потратить не успели, карточку купить не смогли. Решили не рисковать. Идею подглядели в «Орле и Решке» — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас её не найдет», — рассказала петербурженка Елизавета 14 сентября.

И это не первый подобный случай. В чате «На Границе» с отчетами путешественников в Финляндию есть как минимум еще одно упоминание похожей истории. «Вчера при въезде в РФ на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что её финны только что со 100 евро не пустили — развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась — закопала в лесу клад», — рассказал один из путешественников в чате. Другие участники сообщества предположили, что таких «кладов», вероятно, будет становиться больше. Финские таможенники в конце августа действительно стали активнее интересоваться наличной валютой. Но без фанатизма.