Евро закопали под березой: россияне нашли способ сохранить валюту в Финляндии

Необычный способ сохранить наличные евро начали применять россияне на границе с Финляндией. Чтобы уберечь накопления от изъятия таможней, их закапывают под землю до следующего раза. «Фонтанке» стало известно как минимум о двух случаях.
«В это воскресенье ездили в Финляндию. Начитались на «Фонтанке» новостей, что финны изымают валюту. Потратить не успели, карточку купить не смогли. Решили не рисковать. Идею подглядели в «Орле и Решке» — закопали свои 300 евро под деревом, на полянке по пути из Лаппеенранты. Предварительно замотали в целлофан и положили в бутылку 0,5. Место засняли, координаты сохранили. В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас её не найдет», — рассказала петербурженка Елизавета 14 сентября.
И это не первый подобный случай. В чате «На Границе» с отчетами путешественников в Финляндию есть как минимум еще одно упоминание похожей истории.
«Вчера при въезде в РФ на Брусничном в очереди женщина рассказывала, что её финны только что со 100 евро не пустили — развернули обратно, а все магазины закрыты. Выкрутилась — закопала в лесу клад», — рассказал один из путешественников в чате.
Другие участники сообщества предположили, что таких «кладов», вероятно, будет становиться больше.
Финские таможенники в конце августа действительно стали активнее интересоваться наличной валютой. Но без фанатизма.
Масла в огонь страхов путешественников подлил случай с петербуржцем Юрием, у которого изъяли 1 390 евро прямо на границе. Мы подробно описывали его историю здесь. Но он смог вернуть всё до последнего евро во время следующей поездки. Как ему удалось — читайте из первых уст.
Позднее главный финский таможенник подтвердил, что валюту можно практически оставить на хранение до следующей поездки. Какие есть ограничения — в его рассказе на «Фонтанке».
А как уберечь свои евро от финской таможни, во что их конвертировать или вложить — читайте в нашем разборе.