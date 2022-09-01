Финны спрашивали о евро без уважения: у кого в Суоми каждый день изымают валюту

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный финский таможенник заявил, что евро у россиян на границе изымают каждый день и в трусах прятать не велел — пригрозил считать контрабандой. Но кажется, что это преувеличение. Даже сам вопрос о валюте звучит все-таки редко.

«Фонтанка» изучила два крупнейших чата с отчетами о пересечении финской границы и посчитала, сколько раз финские таможенники спросили про валюту. Статистика получилась обнадеживающая. А вот вернут ли отобранные деньги Юрию, про которого мы недавно писали, теперь большой вопрос.



В многотысячных Telegram-чатах «На границе» и «Финляндия на выходные» участники регулярно рассказывают, как пересекают границу России и Суоми. Отчеты из серии «Стоим в Ваалимаа» или «проехали только что через Иматру» следуют каждый час или чаще и днем и ночью. И даже в таком графике хотя бы косвенное упоминание валюты в разговоре с пограничниками с начала этой недели мелькало всего пять раз. И ни в одном не дошло до изъятия.

Самый заметный случай — семейную пару развернули в Нуйямаа с 400 евро и отправили тратить. Еще одна история — там же в понедельник люди слышали, что в соседнем окошке у мужчины финны спросили, сколько евро он везет. «Тот честно ответил «200 евро». Пограничник вздохнул и ничего не сказал», — рассказали в чате. История повторилась в Иматре со 150 евро — россиянина предупредили, чтобы впредь не нарушал, и с 50 евро у другого мужчины. Но в большинстве случаев вопрос даже не звучал.



«Не спросили ничего про деньги, машину не проверяли», «Возвращались сегодня через Иматру, финны валютой не интересовались. "Русские?" — спросили, поухмылялись на наши 20 евро», «На Светогорске в сторону РФ никого, финны ни вопроса не задали», — пишут в чатах.

«Сегодня ночью вернулись из Финки на автобусе «Эколайнс», никто никаких вопросов про валюту не задавал. Финскую границу вообще за 10 минут прошли», — написала 31 августа Екатерина.

«Вчера на Нуйямаа в районе 23:00 никто из финнов на паспортном не спрашивал про евро. Нас было четверо. Если бы спросили и попытались отнять, то я бы вступил в длительные и изнурительные переговоры. Отстаивал бы свои 280 евро», — рассказал 30 августа Вадим.



То есть с отъемом валюты, заявленным финской таможней, не сталкивался напрямую практически никто из участников сообществ. На этом фоне притчей во языцех стал петербуржец, который лишился целых 1 390 евро и подробно про это рассказал. Многие даже не читали оригинальный текст на «Фонтанке», но слышали, что «у какого-то Юры финны все деньги отобрали и вернуть обещали». Слух о нём дошел даже до той стороны границы.

Главный финский таможенный инспектор Яркко Кескинен прокомментировал рассказ русского туриста о том, что ему якобы предложили оставить валюту в Финляндии на хранение — до следующей поездки. По его словам, такой опции они не предлагают.



«Конечно, не собираемся хранить тут деньги, чтобы через несколько недель кто-то пришел их забирать», — заявил инспектор.

Впрочем, Юрий уверен в обратном и собирается забрать свои деньги через пару недель. Он предоставил редакции фото документа об изъятии и еще раз по просьбе «Фонтанки» прокомментировал ситуацию.

«Безусловно, в нашем мире и в наше время нельзя быть ни в чем уверенным на 100%. В моей ситуации два разных сотрудника таможенной службы, непосредственно на улице и внутри пункта пограничного перехода, отвечали на мои вопросы о дальнейшей судьбе изъятых средств в евро следующим образом: вы можете забрать их здесь же на этом пограничном пункте в следующий раз, когда будете ехать в Финляндию. Срок, в течение которого вы можете их забрать, неограничен. Забрать можно в этом же здании пограничного пункта, но с другой стороны здания — въезд из России», — рассказал Юрий.



По его словам, это были их ответы на конкретные вопросы.



«Никакой двусмысленности, или неопределённости, или иной интерпретации сказанного быть не могло. Если же они не отдадут изъятые средства, то это будет печально, так как будет свидетельствовать о прямой, подчеркну, лжи сотрудников таможенной службы Финляндии, и тогда это будет совсем другая история. Где-то через две-три недели я попробую съездить к ним в Финляндию и сообщу вам по результатам», — отметил мужчина.

«Фонтанка» обязательно опубликует результаты этой поездки.

О том, как спасти свои евро от финской таможни, если все же опасаетесь проблем, — читайте здесь.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

