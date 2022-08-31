Финский таможенник не советует прятать евро в трусах

Спрятанная в трусах европейская валюта — контрабанда. Хранить деньги русских туристов на границе тоже нельзя, заявил главный финский таможенный инспектор Яркко Кескинен.



Как рассказал 31 августа Кескинен финским СМИ, экспорт в Россию евро запрещен санкциями. Поэтому валюту и изымают у россиян на границе каждый день. Но прятать наличность в трусах он не советует.



«Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», — отметил Кескинен.

