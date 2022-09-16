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    В МИД Финляндии резко оценили закрытие Эстонии для россиян

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    Финляндия не может закрыться от россиян на основании одной лишь национальности. Аргументы Эстонии на этот счет «юридически сомнительны», считают в финском МИД.

    Финские СМИ получили меморандум министерства с оценкой. Как говорится в документе, попавшим в публичное поле 16 сентября, апелляцию Эстонии к тому, что туристы из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям только на основании своей национальности «можно считать юридически сомнительной».

    По мнению финских дипломатов, это нарушает систему правовых норм Евросоюза. И Финляндия не может принять аналогичное эстонскому решение. Хотя Польша, Литва и Латвия его поддержали, и с 19 числа вместе закроют границы от россиян.

    Тем не менее Финляндия уже значительно усложнила процедуру получения шенгенских виз и планирует продолжать работу в этом направлении, например, ужесточив режим для владельцев недвижимости из России.

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