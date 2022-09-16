В МИД Финляндии резко оценили закрытие Эстонии для россиян

Финляндия не может закрыться от россиян на основании одной лишь национальности. Аргументы Эстонии на этот счет «юридически сомнительны», считают в финском МИД.



Финские СМИ получили меморандум министерства с оценкой. Как говорится в документе, попавшим в публичное поле 16 сентября, апелляцию Эстонии к тому, что туристы из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям только на основании своей национальности «можно считать юридически сомнительной».

