В МИД Финляндии резко оценили закрытие Эстонии для россиян

Финляндия не может закрыться от россиян на основании одной лишь национальности. Аргументы Эстонии на этот счет «юридически сомнительны», считают в финском МИД.
Финские СМИ получили меморандум министерства с оценкой. Как говорится в документе, попавшим в публичное поле 16 сентября, апелляцию Эстонии к тому, что туристы из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям только на основании своей национальности «можно считать юридически сомнительной».
По мнению финских дипломатов, это нарушает систему правовых норм Евросоюза. И Финляндия не может принять аналогичное эстонскому решение. Хотя Польша, Литва и Латвия его поддержали, и с 19 числа вместе закроют границы от россиян.
Тем не менее Финляндия уже значительно усложнила процедуру получения шенгенских виз и планирует продолжать работу в этом направлении, например, ужесточив режим для владельцев недвижимости из России.