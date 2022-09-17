Облили «кровью», исцарапали гвоздем: как российские машины портят в Финляндии

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Мирная поездка в Финляндию может закончиться исцарапанной дверью и «кровавыми» пятнами. Или, например, подложенной запиской или наклейкой с украинским флагом. Это не об ужасах мифической русофобии в Суоми, скорее о крайне редких, но от этого не менее неприятных инцидентах. Просто будьте готовы.

Пару недель назад семейная пара из Петербурга (имена «Фонтанку» попросили не раскрывать) припарковала свою машину в Котке. А когда вернулась, то обнаружила, что их белоснежный Mercedes без согласования сменил цвет — его облили яркой краской, как «кровью». Рядом стоящие авто на российских номерах не пострадали. Просто не повезло.



Химия оказалась довольно въедливой: с двери с её с горем пополам удалось убрать, а вот с крыла она так и не ушла до конца. В полицию обращаться не стали, так как по привычке посчитали, что «искать никого не будут». Но инцидент подпортил впечатления от поездки.



Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Сочувствующие в чате «На границе» в ответ на грустную историю начали рассказывать свои — о порезанных шинах и царапинах после путешествия в Суоми. Проблема оказалась не самой редкой.

15 сентября петербуржец вернулся из 10-дневной поездки к своей машине на парковке Р4 аэропорта Вантаа в Хельсинки. «Подарок» обнаружил уже дома — две поцарапанные двери. Чужой бампер такие следы не оставляет — работали гвоздем. Страховка покроет, конечно, но неприятно. Финнам в аэропорту он собирается отправить послание, чтобы принимали меры в будущем, но что они сделают?



Там же отчеты о царапинах и порезанных шинах в других местах Финляндии, подложенных записках, содержание которых мы не можем цитировать, наклейках с украинским флагом на номера и прочих нежелательные радостях.

Очевидно, что машины по обе стороны границы плюс-минус одинаковые, и выдает их российское происхождение только номер с триколором. Эту проблему умельцы давно пытаются решить. Некоторые просто заклеивают флаг, другие идут дальше и меняют номера на «европейские». На них та же комбинация цифр и букв, но стилизованная под формат Евросоюза. Но в Финляндии — как, впрочем, и в России, — такие фокусы незаконны.



В Пограничной службе заявили финским СМИ, что на МАПП Ваалимаа уже был выписан как минимум один штраф из-за регистрационного номера.



«В соответствии с главой 101 Закона о транспортных средствах нельзя использовать или прикреплять к транспортному средству что-либо, кроме принадлежащих ему регистрационных или транзитных номеров. В частности, других регистрационных номеров или комбинаций букв и цифр, которые обманчиво похожи на регистрационный знак или транзитные номера другой страны», — объяснила секретарь по связям с общественностью Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Анни Матикайнен.



Кроме того, бывает, что в Финляндии крадут и номера целиком. Восстановление — отдельная пытка. Сначала придется съездить за знаками в Россию и только потом можно будет пересечь границу на своём авто.

Поэтому основная рекомендация в чате звучит примерно так: «Ищите платную парковку и не оставляйте машину без присмотра надолго. Может, и обойдется».

Неожиданные проблемы могут ждать и россиян, которые перевозят валюту. Недавно финские пограничники начали активнее интересоваться этим вопросом, а россияне в ответ — закапывать евро в землю.



Могут возникнуть трудности и с откаткой виз — теперь на соблюдение условий выдачи смотрят строже. Двоих петербурженок лишили итальянских документов прямо на границе.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»