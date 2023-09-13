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    «Получилось и того хуже». Постпредство РФ при ЕС не увидело плюсов в смягчении запрета на ввоз личных вещей

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    В постоянном представительстве России при ЕС заявили, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, передает 12 сентября РИА Новости.

    Напомним, во вторник Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз личных вещей гражданами РФ. Речь об одежде, мобильных телефонах, косметике и предметах гигиены. Но машину по-прежнему могут отобрать — «Фонтанка» писала об этом здесь.

    «На первый взгляд может показаться, что юристы Еврокомиссии попытались смягчить абсурдность предыдущих разъяснений, сформулировав более нюансированный ответ. Однако получилось у них и того хуже», — сказано в заявлении постпредства РФ.

    В российской миссии указывают, что инструкции заставляют, по сути, каждый раз проводить дознание в отношении россиян на предмет того, будут ли они использовать ввозимые предметы «строго в личных целях в ходе поездки».

    Напомним также, что 12 сентября в Латвии и Литве заявили, что будут конфисковывать машины с российскими номерами при попытке проехать на их территорию.

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