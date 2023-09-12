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    Прямо поедешь — машину потеряешь. Латвия запретила въезд автомобилей с российскими номерами

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    Латвия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает 12 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на прибалтийские СМИ.

    Уточняется, что латышские таможенники будут конфисковывать машины в случае отказа их владельцев вернуться в Россию или Белоруссию. Исключение — запрет не распространятся на автомобили с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в РФ(если транспорт не задекларирован в качестве товара) и на дипломатический транспорт.

    Напомним, ранее в Латвии действовал запрет на въезд тягачей и прицепов, зарегистрированных в России — исключение сделали лишь для калининградского транзита.

    12 сентября Литва также предупредила, что будет конфисковывать автомобили с российскими номерами при въезде в страну. МИД Финляндии заявил, что пока не будут прибегать к конфискации зарегистрированных в РФ машин.

    О том, через что приходится проходить россиянам в Германии, чтобы вернуть свои машины, «Фонтанка» писала здесь.

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