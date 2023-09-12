Прямо поедешь — машину потеряешь. Латвия запретила въезд автомобилей с российскими номерами

Латвия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает 12 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на прибалтийские СМИ.



Уточняется, что латышские таможенники будут конфисковывать машины в случае отказа их владельцев вернуться в Россию или Белоруссию. Исключение — запрет не распространятся на автомобили с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в РФ(если транспорт не задекларирован в качестве товара) и на дипломатический транспорт.



Напомним, ранее в Латвии действовал запрет на въезд тягачей и прицепов, зарегистрированных в России — исключение сделали лишь для калининградского транзита.

