В каких странах Евросоюза готовы конфисковывать российские машины, а где еще можно проскочить

В новом разъяснении, опубликованном Еврокомиссией 8 сентября, подтверждается, что граждане России больше не имеют права въезжать на территорию Европейского Союза на автомобилях с российскими регистрационными номерами. Это решение связано с приложением к санкциям, в котором опубликован список запрещенных к импорту вещей. В список попали также обувь, одежда, средства личной гигиены, косметика. Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри сообщил на брифинге, проведенном в Брюсселе 11 сентября, что таможенные службы стран Европейского Союза могут не конфисковывать личные вещи российских граждан, даже если они находятся в списке запрещенных предметов. При этом он подчеркнул, что данное правило не распространяется на дорогостоящие предметы, такие как автомобили.



Расплывчатые формулировки представителей Еврокомиссии привели к тому, что страны ЕС стали самостоятельно принимать решение, в каких случаях и что конфисковывать у российских граждан. К 12 сентября страны начали активно говорить о принятых решениях на официальном уровне.

Финляндия Финская пресса 12 сентября сообщила, что автомобили с российскими номерами до сих пор могут въезжать в Финляндию. Если будет принято какое-либо другое решение, оно будет объявлено заранее, заявил руководитель санкционного отдела министерства иностранных дел Пиа Сариваара.



Латвия В то же время МИД Латвии рекомендовал Таможенному управлению принять во внимание позицию Еврокомиссии относительно запрета на ввоз машин из России. При этом во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что правила не предусматривают конфискацию санкционных товаров — гражданину просто придется ехать обратно. В Службе госдоходов уточнили, что конфисковывать авто будут в том случае, если человек откажется сотрудничать и выполнять требования таможенников, в том числе поехать обратно в РФ.

Литва С большим энтузиазмом к рекомендации ЕК отнеслись в Литве. Министр внутренних дел республики Агне Билотайте заявила, что зарегистрированные в РФ автомобили должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву. Контролировать ситуацию на границе будут таможенные службы, уточнила глава МВД.

При этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕК дать больше разъяснений, поскольку через Литву проходит транзит в Калининград. Посольство РФ в Литве рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в балтийскую республику на машинах с российскими номерами.



Эстония «Очень разумным и полностью правильным» толкование запрета на въезд в ЕС для автомобилей с российскими регистрационными знаками считает министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его словам, остается вопрос «мелких деталей». Он полагает, что страны Евросоюза должны выработать общее правило, чтобы добиться эффекта. Тогда, говорит министр, «эти автомобили фактически сюда не попадут».

При этом машины с российскими номерами могут въезжать в страну, подчеркнул Ляэнеметс. Тем временем представительства Еврокомиссии в Эстонии Вивиан Лоонела уточнила, что запрет на «импорт» легковых машин из России был принят еще в прошлом году. Она пояснила, что Брюссель лишь уточняет, что легковые автомобили с российскими номерными знаками, которые временно ввозятся в ЕС, также подпадают под этот запрет. Руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти рассказал прессе, что ведомство еще изучает разъяснения ЕК. В целом в стране надеются выработать общее решение с Финляндией и странами Балтии.



Франция Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает решение Еврокомиссии одной из форм расизма. Его возмутило, что россиянам запрещено ввозить в Евросоюз автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу.

Германия