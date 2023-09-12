«Вопрос в мелких деталях». Эстония и Литва одобряют запрет на въезд машин с российскими номерами в Евросоюз

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает разумным запретить зарегистрированным в РФ машинам въезжать в Евросоюз. Так же полагает его литовская коллега Агне Билотайте.



Впрочем, Ляэнеметс напомнил, что пока такие машины еще могут въезжать в Эстонию, передают 12 сентября местные СМИ. Однако запрет на въезд он считает очень разумным и думает, что трактовать рекомендации Еврокомиссии нужно именно так. «Теперь вопрос в мелких деталях», — отметил министр и уточнил, что правила въезда должны быть едины во всех приграничных странах: «Эти автомобили фактически сюда не попадут».