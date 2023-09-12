«Вопрос в мелких деталях». Эстония и Литва одобряют запрет на въезд машин с российскими номерами в Евросоюз

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает разумным запретить зарегистрированным в РФ машинам въезжать в Евросоюз. Так же полагает его литовская коллега Агне Билотайте.
Впрочем, Ляэнеметс напомнил, что пока такие машины еще могут въезжать в Эстонию, передают 12 сентября местные СМИ. Однако запрет на въезд он считает очень разумным и думает, что трактовать рекомендации Еврокомиссии нужно именно так. «Теперь вопрос в мелких деталях», — отметил министр и уточнил, что правила въезда должны быть едины во всех приграничных странах: «Эти автомобили фактически сюда не попадут».
Тем временем министр внутренних дел Литвы Билотайте заявила, что зарегистрированные в РФ автомобили будет конфисковывать таможня, если они попытаются въехать в Литву. Страна консультируется с Еврокомиссией — нужны дополнительные уточнения, чтобы оценить транзитный фактор Калининграда, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Ранее жители Калининграда заявили, что их не пускают домой на машине транзитом через Литву. Еврокомиссия заявила о запрете на въезд в Евросоюз для зарегистрированных в РФ машин, но единой трактовки этих рекомендаций еще не появилось.