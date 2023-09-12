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    «Вызывайте вертолет». Калининградцы заявили, что их не пускают транзитом через Литву на машине

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    14 комментариев

    Через Литву не пускают транзитом калининградцев, возвращающихся домой на машине. Об этом 12 сентября сообщает издание «Клопс».

    «Вызывайте вертолет, мы домой хотим», — обратились путешественники к губернатору Калининградской области Антону Алиханову. По их словам, литовские пограничники предложили оставить машину и вернуться домой пешком.

    Ранее Еврокомиссия заявила о запрете на въезд в Евросоюз на машинах, зарегистрированных в России. Эстонская таможня сообщала, что вопрос нужно обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией, чтобы правила работали одинаково. И Финляндия, и Эстония отмечали, что рекомендации Еврокомиссии нужно уточнить.

    Что об этих нормах говорят юристы — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 14

    Гость12 Сен 2023 в 12:44
    Какой вертолет? Ка-52?
    +0−0
    Гость12 Сен 2023 в 12:29
    тоха потерял нюх!
    +0−0
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