«Вызывайте вертолет». Калининградцы заявили, что их не пускают транзитом через Литву на машине

Через Литву не пускают транзитом калининградцев, возвращающихся домой на машине. Об этом 12 сентября сообщает издание «Клопс».
«Вызывайте вертолет, мы домой хотим», — обратились путешественники к губернатору Калининградской области Антону Алиханову. По их словам, литовские пограничники предложили оставить машину и вернуться домой пешком.
Ранее Еврокомиссия заявила о запрете на въезд в Евросоюз на машинах, зарегистрированных в России. Эстонская таможня сообщала, что вопрос нужно обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией, чтобы правила работали одинаково. И Финляндия, и Эстония отмечали, что рекомендации Еврокомиссии нужно уточнить.
Что об этих нормах говорят юристы — читайте в материале «Фонтанки».