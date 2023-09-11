Что происходит на границе с Финляндией и будут ли с пересекающих границу снимать санкционную одежду

После новостей о том, что в Евросоюз запрещено въезжать на зарегистрированных в РФ машинах, на российско-финской границе достаточно спокойно. На пунктах Нуйямаа и Иматра даже тише обычного, пишут 11 сентября финские СМИ.



Снижение активности могло быть связано с окончанием сезона отпусков, заявил замкомандующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, но допустил и влияние новостей. Пункт пропуска Ниирала тоже работает в штатном режиме — никаких изменений на границе там не заметили и ждут официальных указаний о позиции Финляндии насчет ввоза машин с российскими номерами.

