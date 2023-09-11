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    Что происходит на границе с Финляндией и будут ли с пересекающих границу снимать санкционную одежду

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    После новостей о том, что в Евросоюз запрещено въезжать на зарегистрированных в РФ машинах, на российско-финской границе достаточно спокойно. На пунктах Нуйямаа и Иматра даже тише обычного, пишут 11 сентября финские СМИ.

    Снижение активности могло быть связано с окончанием сезона отпусков, заявил замкомандующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, но допустил и влияние новостей. Пункт пропуска Ниирала тоже работает в штатном режиме — никаких изменений на границе там не заметили и ждут официальных указаний о позиции Финляндии насчет ввоза машин с российскими номерами.

    Таможня и МИД тоже «выясняют последствия толкования рекомендации Еврокомиссии (ЕК) для Финляндии». В пресс-службе таможни считают, что заявление ЕК — это рекомендация по интерпретации существующих правил, согласно которым из РФ запрещен ввоз всех транспортных средств независимо от целей, из соответствующего приложения. Текущей интерпретацией таможня и собирается руководствоваться.

    Эстонская таможня тоже не торопится: там считают, что нужны дополнительные разъяснения и обсуждение правил с Литвой, Латвией и Финляндией. «Важен принцип: если мы что-то меняем, то на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково», — цитируют эстонские СМИ руководителя налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антса Кутти.

    Тем временем, судя по всему, санкционную одежду с пересекающих границу снимать не станут. «Если кто-то пересекает границу, а его одежда находится в списке [на импортный запрет], но понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, и это не то, что нужно принимать во внимание [исполняя санкции]», — заявил в ходе брифинга представитель ЕК (цитата по РБК).

    Ранее в ЕК заявили, что в страны Евросоюза запрещено въезжать на зарегистрированных в РФ машинах — неважно, в частных или коммерческих целях. Также не имеют значения срок, на который ввозится автомобиль, и таможенная процедура. Посольство РФ в Финляндии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Суоми на машинах с российскими номерами. Сообщалось также, что ограничения касаются некоторых личных вещей россиян: например, ноутбуков, смартфонов, косметики, драгоценностей.

    «Фонтанка» рассказывала, что по этому поводу говорят юристы.

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