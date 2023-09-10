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    Посольство советует россиянам не ездить в Финляндию на машинах с российскими номерами

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    Посольство РФ в Финляндии в своем телеграм-канале 10 сентября рекомендовало российским гражданам отказаться от поездок в Суоми на автомобилях с российскими номерами. Это касается машин, в которых менее десяти мест.

    «С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — отмечается в сообщении.

    Актуальную информацию о действующих ограничениях на границе ЕС посольство советует искать на сайте финской таможни.

    Сообщение посольства вышло после публикации разъяснений Еврокомиссии, о которых «Фонтанка» уже писала вслед за РБК. Согласно публикации агентства, под угрозой находятся и некоторые личные вещи россиян, в частности ноутбуки, смартфоны, драгоценности, косметика, шубы и даже шампуни и туалетная бумага.

    Минувшим летом таможня Германии начала арестовывать автомобили россиян. Помимо конфискации россиянам грозили возбуждением уголовного дела и возможным лишением свободы. Таможенники ссылались на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в Германию товаров из России, которые приносят «значительный доход», а юристы указывали, что это ошибочная трактовка закона. В начале июля, по данным РБК, немецкая таможня подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из РФ запрещен в соответствии со статьей 3i регламента 833/2014 и что под запрет подпадает любое перемещение товаров, даже в личных некоммерческих целях. В начале сентября российское посольство заявило о том, что случаи изъятия продолжаются.

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    Комментарии 71

    Гость10 Сен 2023 в 15:26
    И ты , Брут ?!
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