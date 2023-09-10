Посольство советует россиянам не ездить в Финляндию на машинах с российскими номерами

Посольство РФ в Финляндии в своем телеграм-канале 10 сентября рекомендовало российским гражданам отказаться от поездок в Суоми на автомобилях с российскими номерами. Это касается машин, в которых менее десяти мест.



«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — отмечается в сообщении.



Актуальную информацию о действующих ограничениях на границе ЕС посольство советует искать на сайте финской таможни.



Сообщение посольства вышло после публикации разъяснений Еврокомиссии, о которых «Фонтанка» уже писала вслед за РБК. Согласно публикации агентства, под угрозой находятся и некоторые личные вещи россиян, в частности ноутбуки, смартфоны, драгоценности, косметика, шубы и даже шампуни и туалетная бумага.