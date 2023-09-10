РБК: ЕС запретил россиянам ввозить автомобили, смартфоны, ноутбуки, косметику

Фото: AP Photo / Sergei Grits / TACC Поделиться Поделиться





Въезд в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, запрещен, он расценивается как запрещенный импорт, уточнили в Еврокомиссии. Таким образом комиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, передает 10 сентября РБК. Под угрозой находятся и некоторые личные вещи россиян, в частности ноутбуки, смартфоны, драгоценности.



«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI, в том числе код 8703, и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии (цитата по РБК).

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Таможенный код 8703 относится к транспорту, предназначенному для перевозки менее чем десяти человек. Срок, на который ввозится автомобиль, и таможенная процедура (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз) не имеют значения, отмечает Еврокомиссия.



Также комиссия заявила, что граждане РФ не вправе временно привозить с собой в ЕС личные вещи, перечисленные в приложении XXI к статье 3i, даже в туристических целях. Риски, как говорится в публикации РБК, распространяются на такие позиции, перечисленные в приложении XXI к статье 3i, как ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), косметика (код ТН ВЭД 3304), чемоданы (4202). Также в списке прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры, полудрагоценные и драгоценные камни, изделия из кожи и меха, шампуни, зубные пасты и даже туалетная бумага.



Минувшим летом таможня Германии начала арестовывать автомобили россиян. Помимо конфискации россиянам грозили возбуждением уголовного дела и возможным лишением свободы. Таможенники ссылались на восьмой пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2022 года и запрещающий ввоз в Германию товаров из России, которые приносят «значительный доход», а юристы указывали, что это ошибочная трактовка закона. В начале июля, по данным РБК, немецкая таможня подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из РФ запрещен в соответствии со статьей 3i регламента 833/2014 и что под запрет подпадает любое перемещение товаров, даже в личных некоммерческих целях. В начале сентября российское посольство заявило о том, что случаи изъятия продолжаются.

