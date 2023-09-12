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    Финны сказали, будут ли арестовывать машины из России

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    32 комментария

    Автомобили с российскими номерами могут въезжать в Финляндию без угрозы ареста, заявила финским журналистам руководитель санкционного отдела финского МИДа Пиа Сариваара.

    «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — цитируют 12 сентября Сариваару финские СМИ.

    В то же время, как писала «Фонтанка», Эстония и Литва одобряют запрет на въезд машин с российскими номерами в Евросоюз.

    Пока арестовывает машины россиян с конца весны только Германия. Как адвокат из Гамбурга с этим борется — читайте в материале «Фонтанки».

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    Гость12 Сен 2023 в 15:18
    жаль
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