Финны сказали, будут ли арестовывать машины из России

Автомобили с российскими номерами могут въезжать в Финляндию без угрозы ареста, заявила финским журналистам руководитель санкционного отдела финского МИДа Пиа Сариваара.



«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — цитируют 12 сентября Сариваару финские СМИ.

В то же время, как писала «Фонтанка», Эстония и Литва одобряют запрет на въезд машин с российскими номерами в Евросоюз.

Пока арестовывает машины россиян с конца весны только Германия. Как адвокат из Гамбурга с этим борется — читайте в материале «Фонтанки».