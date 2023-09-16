Польша объявила о закрытии границы для автомобилей из России

Польша с полуночи воскресенья закроет въезд на территорию страны для машин с российскими номерами. Об этом 16 сентября заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.
Каминьский объяснил, что запрет вводится в связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезжать в ЕС зарегистрированным в России автомобилям.
8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором говорится, что антироссийские санкции, принятые в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян. Таким образом, на территорию ЕС граждане РФ не могут въезжать на личных машинах.
Ранее въезд для россиян на автомобилях закрыли Эстония, Литва и Финляндия. Финские таможенники обещают ловить российские машины как на границе в РФ, так и у границы с Норвегией. Потому что Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей на территорию ЕС.