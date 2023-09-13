    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.98eur103.11

    В Литву не пропустили 38 легковых автомобилей с российскими номерами

    879
    21 комментарий

    Почти четыре десятка легковых автомобилей с российскими номерами не пропустили в Литву из Калининградской области после заявления Вильнюса о намерении применить новые санкции в отношении РФ, передает ТАСС 13 сентября со ссылкой на Калининградскую областную таможню.

    «Литовская сторона вернула в Калининградскую область по разным причинам 38 транспортных средств для личного пользования», — заявила глава пресс-службы региональной таможни Оксана Иванова. Она пояснила, что речь идет о возврате автомобилей с российскими номерами во вторник и среду.

    С российской стороны пропуск транспортных средств ведется в обычном режиме, никаких ограничений для машин с номерами Литвы, Эстонии или Латвии нет, уточнила Иванова.

    Напомним, утром 13 сентября эстонские таможенники развернули на границе первую машину с российскими номерами, «Фонтанка» писала об этом. Автовладельцем оказался гражданин РФ и Литвы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭстонияЛитваАвтомобили с российскими номерамиЗапрет
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close