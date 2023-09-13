В Литву не пропустили 38 легковых автомобилей с российскими номерами

Почти четыре десятка легковых автомобилей с российскими номерами не пропустили в Литву из Калининградской области после заявления Вильнюса о намерении применить новые санкции в отношении РФ, передает ТАСС 13 сентября со ссылкой на Калининградскую областную таможню.



«Литовская сторона вернула в Калининградскую область по разным причинам 38 транспортных средств для личного пользования», — заявила глава пресс-службы региональной таможни Оксана Иванова. Она пояснила, что речь идет о возврате автомобилей с российскими номерами во вторник и среду.

