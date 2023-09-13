Эстония развернула на границе первый автомобиль с российскими номерами

Эстонские таможенники развернули на границе первую машину с российскими номерами после введенного запрета МВД республики. Автовладельцем оказался гражданин РФ и Литвы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

С 10 утра Эстония прекратила пропуск автомобилей с российскими регистрационными номерами. Несмотря на этот запрет, мужчина с двойным гражданством РФ и Литвы попытался въехать в Эстонию на пункте пропуске Нарва-1. Эстонские таможенники напомнили ему о запрете ввоза этой категории машин, мужчину отправили обратно в Россию.