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    Эстония развернула на границе первый автомобиль с российскими номерами

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    Эстонские таможенники развернули на границе первую машину с российскими номерами после введенного запрета МВД республики. Автовладельцем оказался гражданин РФ и Литвы. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

    С 10 утра Эстония прекратила пропуск автомобилей с российскими регистрационными номерами. Несмотря на этот запрет, мужчина с двойным гражданством РФ и Литвы попытался въехать в Эстонию на пункте пропуске Нарва-1. Эстонские таможенники напомнили ему о запрете ввоза этой категории машин, мужчину отправили обратно в Россию.

    При этом ввоз в страну мотоциклов, прицепов к легковым авто с российской регистрацией разрешен. Страна открыта для владельцев машин с белорусскими номерами. Покидать Эстонию можно на любом транспортном средстве.

    Глава приграничного Ивангорода Виктор Карпенко рассказал порталу 47News, что в последнее время только единицы российских граждан пересекают границу с Эстонией. Сами эстонцы продолжают ездить в РФ за товарами и бензином, уверен Карпенко.

    Ранее Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения от 8 сентября, которые определяли, как именно странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России товаров по перечню приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. В итоге смягчен запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Например, одежды. Национальным органам стран ЕС рекомендовали прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.

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