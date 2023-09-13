    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, южн

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.7eur101.56

    Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами

    6216
    149 комментариев

    Эстония объявила о запрете пересекать границу на автомобилях с номерами Российской Федерации. Как сообщает 13 сентября МВД республики, ограничительные меры действуют с сегодняшнего дня, начиная с 10 часов утра.

    В МВД объяснили, что запрет на въезд для российских машин действует вне зависимости от основания пребывания его владельца или водителя в Эстонии или Евросоюзе. При этом выехать на машине с российскими регистрационными знаками из республики можно. В сообщении не говорится, что автомобили будут конфисковывать. Указано лишь, что транспортное средство придется оставить в России и пересечь границу без него.

    Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришел к выводу, что ограничения наиболее эффективны, когда санкции вводятся совместно.

    Министр внутренних дел Литвы Билотайте ранее заявила, что зарегистрированные в РФ автомобили будет конфисковывать таможня, если они попытаются въехать в страну.

    Пока что без угрозы ареста автомобили с российскими номерами могут въезжать в Финляндию.

    Накануне Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения от 8 сентября, которые определяли, как именно странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России товаров по перечню приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. В итоге смягчен запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Например, одежды. Национальным органам стран ЕС рекомендовали прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК23
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 149

    Гость13 Сен 2023 в 12:49
    Да кто бы сомневался!)
    +1−0
    Гость13 Сен 2023 в 12:43
    Очередная Моська.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    149
    close