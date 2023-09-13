Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами

Эстония объявила о запрете пересекать границу на автомобилях с номерами Российской Федерации. Как сообщает 13 сентября МВД республики, ограничительные меры действуют с сегодняшнего дня, начиная с 10 часов утра.



В МВД объяснили, что запрет на въезд для российских машин действует вне зависимости от основания пребывания его владельца или водителя в Эстонии или Евросоюзе. При этом выехать на машине с российскими регистрационными знаками из республики можно. В сообщении не говорится, что автомобили будут конфисковывать. Указано лишь, что транспортное средство придется оставить в России и пересечь границу без него.

