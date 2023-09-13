Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами

Эстония объявила о запрете пересекать границу на автомобилях с номерами Российской Федерации. Как сообщает 13 сентября МВД республики, ограничительные меры действуют с сегодняшнего дня, начиная с 10 часов утра.
В МВД объяснили, что запрет на въезд для российских машин действует вне зависимости от основания пребывания его владельца или водителя в Эстонии или Евросоюзе. При этом выехать на машине с российскими регистрационными знаками из республики можно. В сообщении не говорится, что автомобили будут конфисковывать. Указано лишь, что транспортное средство придется оставить в России и пересечь границу без него.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришел к выводу, что ограничения наиболее эффективны, когда санкции вводятся совместно.
Министр внутренних дел Литвы Билотайте ранее заявила, что зарегистрированные в РФ автомобили будет конфисковывать таможня, если они попытаются въехать в страну.
Пока что без угрозы ареста автомобили с российскими номерами могут въезжать в Финляндию.
Накануне Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения от 8 сентября, которые определяли, как именно странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России товаров по перечню приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. В итоге смягчен запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Например, одежды. Национальным органам стран ЕС рекомендовали прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.