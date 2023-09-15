И ты, Брут: Финляндия вводит запрет на въезд в страну легковых автомобилей из России

Финляндия официально вводит запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, — вслед за Литвой, Латвией и Эстонией, заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен на пресс-конференции.

Как сообщила Валтонен 15 сентября, с полуночи 16 сентября в будущем легковой автомобиль, зарегистрированный в России, в Финляндию сможет ввезти только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, или член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо.

По предварительной оценке, введение запрета на ввоз транспортных средств значительно сократит приграничное движение между Финляндией и Россией.

Кроме того, все зарегистрированные в России автомобили должны покинуть пределы страны в течение шести месяцев — до 16 марта 2024 года. А Финляндия оставляет за собой право принять дополнительные санкции в отношении россиян, и считает важным единообразное применение санкций в странах — членах ЕС.

«Политика не меняет условий въезда в страну. Осуществление политики и ее последствия контролируются. При необходимости политика будет обновлена», — сообщили в МИД Финляндии.