«Дискредитация санкций». Европарламент потребовал от ЕК пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами

Пересмотреть запрет на въезд в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами потребовал Европарламент от Еврокомиссии, назвав ограничительные меры «дискредитацией инструмента санкций». Резолюцию Европарламент принял 9 ноября, пишет РИА Новости.
Из текста следует, что Еврокомиссию призвали пересмотреть ту интерпретацию санкций, в результате которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения, в соответствии с которыми запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС
Со 2 октября Болгария, а с 3-го числа Норвегия закрыли границы для машин с российскими номерами. Ранее это сделали Литва, Эстония, Латвия, Финляндия и Польша.
2 ноября Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, которые запрещают нахождение в стране транспортных средств, зарегистрированных в России. Ездить на авто с российскими номерами в Латвии можно только до 14 февраля 2024 года. Потом такие машины конфискуют. Уточняется, что их «планируется передавать Украине».