«Дискредитация санкций». Европарламент потребовал от ЕК пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами

Пересмотреть запрет на въезд в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами потребовал Европарламент от Еврокомиссии, назвав ограничительные меры «дискредитацией инструмента санкций». Резолюцию Европарламент принял 9 ноября, пишет РИА Новости.

Из текста следует, что Еврокомиссию призвали пересмотреть ту интерпретацию санкций, в результате которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи.

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.