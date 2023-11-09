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    «Дискредитация санкций». Европарламент потребовал от ЕК пересмотреть запрет на въезд машин с российскими номерами

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    Пересмотреть запрет на въезд в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами потребовал Европарламент от Еврокомиссии, назвав ограничительные меры «дискредитацией инструмента санкций». Резолюцию Европарламент принял 9 ноября, пишет РИА Новости.

    Из текста следует, что Еврокомиссию призвали пересмотреть ту интерпретацию санкций, в результате которой у граждан России изымают транспорт и личные вещи.

    Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

    8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения, в соответствии с которыми запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014. В списке в том числе автомобили «с общим числом мест менее десяти». Власти ЕК отмечают, что для запрета не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим. Обойти запрет не поможет и наличие ВНЖ или гражданства страны Евросоюза.

    Со 2 октября Болгария, а с 3-го числа Норвегия закрыли границы для машин с российскими номерами. Ранее это сделали Литва, Эстония, Латвия, Финляндия и Польша.

    2 ноября Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, которые запрещают нахождение в стране транспортных средств, зарегистрированных в России. Ездить на авто с российскими номерами в Латвии можно только до 14 февраля 2024 года. Потом такие машины конфискуют. Уточняется, что их «планируется передавать Украине».

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