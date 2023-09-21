Эстония дала полгода, чтобы вывезти из страны машины с российскими номерами

С 13 сентября машинам с российскими регистрационными номерами запрещено въезжать в Эстонию из-за санкций Евросоюза. Автомобили, которые уже находятся в республике, в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в Эстонии или вывезены из нее, заявил 21 сентября министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Его слова приводит портал Rup.ee.

Министр также отметил, что при регистрации автомобиля, ввезенного в Эстонию, необходимо учесть оплату налога с оборота и таможенной пошлины. К примеру, для автомобиля стоимостью 20 тысяч евро сумма таможенной пошлины оценивается примерно в 2 тысячи евро, а налог с оборота — около 4,4 тысячи евро.

