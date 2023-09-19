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    СМИ: Эстония не планирует изымать автомобили с российскими номерами

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    Эстония не собирается изымать автомобили с номерами РФ, пишет 19 сентября ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

    По информации издания, глава МВД республики Лаури Ляэнеметс предложит правительству, чтобы такие автомобили были зарегистрированы в Эстонии или вывезены из страны за определенный срок.

    Началом этого срока, как утверждают журналисты, хотят сделать 13 сентября — задним числом.

    13 сентября Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами. В МВД республики объяснили, что запрет на въезд для российских машин действует вне зависимости от основания пребывания его владельца или водителя в Эстонии или Евросоюзе.

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    ЭстонияМашины с российскими номерами
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