СМИ: Эстония не планирует изымать автомобили с российскими номерами

Эстония не собирается изымать автомобили с номерами РФ, пишет 19 сентября ТАСС со ссылкой на местное СМИ.



По информации издания, глава МВД республики Лаури Ляэнеметс предложит правительству, чтобы такие автомобили были зарегистрированы в Эстонии или вывезены из страны за определенный срок.

Началом этого срока, как утверждают журналисты, хотят сделать 13 сентября — задним числом.

13 сентября Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами. В МВД республики объяснили, что запрет на въезд для российских машин действует вне зависимости от основания пребывания его владельца или водителя в Эстонии или Евросоюзе.