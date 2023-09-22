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    В Латвии конфискуют авто с российскими номерами, если их не вывезут из страны

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    21 комментарий

    В Латвии готовят законопроект, который запретит пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в России или Белоруссии. Об этом сообщило Министерство юстиции республики в соцсетях 22 сентября.

    Как пояснила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, если в течение трех месяцев транспортное средство с российскими номерами не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, то на нарушителя наложат санкции, вплоть до конфискации авто.

    12 сентября Латвия запретила въезд на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет не распространяется на машины с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в Россию, и на дипломатический транспорт.

    21 сентября в МВД Эстонии заявили, что автомобили, которые уже находятся в республике, в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в Эстонии или вывезены из страны.

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    Комментарии 21

    Гость22 Сен 2023 в 16:31
    А сотрудничество с партнёрами надо всемерно развивать.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:00
    Браво, Латвия!
    +1−0
    Вячеслав Русаков22 Сен 2023 в 15:50
    Чем ближе к нам соседи, тем больше они "любят" россиян :))) Не замечали?
    +2−0
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