В Латвии конфискуют авто с российскими номерами, если их не вывезут из страны

В Латвии готовят законопроект, который запретит пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в России или Белоруссии. Об этом сообщило Министерство юстиции республики в соцсетях 22 сентября.



Как пояснила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, если в течение трех месяцев транспортное средство с российскими номерами не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, то на нарушителя наложат санкции, вплоть до конфискации авто.

12 сентября Латвия запретила въезд на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет не распространяется на машины с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в Россию, и на дипломатический транспорт.