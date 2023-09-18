Не все флаги. Кто рискнул появиться на выставке судостроения в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





18 сентября в петербургском «Экспофоруме» открылась выставка по гражданскому судостроению, судоходству и освоению океана и шельфа. Выставка проводится уже семнадцатый раз и имеет статус международной. Но если раньше здесь было не протолкнуться от европейцев, то нынче ключевые зарубежные экспоненты совсем из других уголков земли.



«Фонтанка» посмотрела, как перекроился пул отраслевых судостроителей и их поставщиков.

Если от международной выставки судостроителей и судоремонтников вы ждете размаха и удали уровня ПМЭФ, то мы вас огорчим: атмосфера на « НЕВЕ-2023 » гораздо более сдержанная, а стенды и костюмы визитеров — скромнее.



Тем не менее сами организаторы, похоже, довольны — в этом году желающих поучаствовать в выставке оказалось намного больше, чем в 2021 году, поэтому, чтобы поместились все, к традиционным трем павильонам экспозиции добавили еще один.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Состав хедлайнеров сохранился неизменным — свои экспозиции представляют ОСК, «Росатом», судостроительный комплекс «Звезда» и прочие завсегдатаи любого мероприятия подобного уровня. Есть в зале и новичок — Центр импортозамещения и локализации, который организовали при поддержке Минпромторга РФ и АНО «Судпром» для «выстраивания кооперационных производственных цепочек».



Нанянская звезда судостроительная

Такого разнообразия международных участников, которыми «НЕВА» могла похвастать в 2021 году (выставка проходит один раз в два года), сегодня нет. Если два года назад из 212 иностранцев более 70% были компании из Европы, то сейчас нет ни одного такого экспонента. Основные зарубежные представители — компании из Турции и Китая.

Китай тотально пропустил « НЕВУ-2021 » из-за ковидных ограничений. Но наверстывать, похоже, пока не собирается — китайские товарищи разместились в секции H, самой дальней из всех площадок «Экспофорума». Стенды у отраслевиков Поднебесной скромные, размерами чуть больше телефонной будки, о достижениях производства рассказывают плакаты.



Разобраться, чем же гордятся китайские судостроители и судоремонтники и чем хотят завлечь новых клиентов, с наскока не выйдет. Если еще не так давно международным языком считался английский, то теперь всё перевернулось и здесь: китайские товарищи, несмотря на скромность убранства своих локаций, явно ощущают себя хозяевами положения — их стенды пестрят иероглифами.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





И тут, хочешь не хочешь, приходит понимание, что знание китайского языка сегодня — уже не каприз, а насущная необходимость. Впрочем, в небрежности их не обвинить — многие привезли с собой на выставку переводчиков, кто не нашел толмача на родине, пользуется услугами местных.

— Наша компания занимается проектированием, научным исследованием и судовым оборудованием. Наша компания создана в 2009 году. Многие международные компании работают с нами. В России мы уже 10 лет сотрудничаем с шестью или семью компаниями, но пока нет представительства, ищем, — переводчица китайской компании «MNET» зачитывает основную информацию о предприятии, написанную убористым почерком в тетрадке.

Девушка очень старается рассказать как можно больше — и о своей продукции, и о международном сотрудничестве, и о планах на выставку, но понимаем мы друг друга до смешного плохо. Тем не менее даже за первый день выставки у «MNET» появился как минимум один новый интересант.



— Обь-Иртышское речное пароходство. Просто забыла визитки. Я начальник отдела снабжения, созвонимся. Обригадо, — почему-то на португальском благодарит возникшая из ниоткуда женщина в кителе и передает переводчице написанный на клочке свой номер телефона.

Китайские предприятия предлагают лебедки и швартовочные устройства, двигатели, канаты, оборудование для судов, насосы, светильники. Со многими из них сотрудничают и европейцы — в портфеле компании WanShan, производителя самоходных транспортеров грузоподъемностью 2 тысячи тонн, контрактные поставки в Норвегию и Голландию и еще пачка клиентов в странах Юго-Восточной Азии.



В кармане у некоторых есть и неожиданные решения — например, у производителя запчастей и объединенного с ним судоремонтного и судостроительного завода, чье название гугл-переводчик выдает как «Чжоушань нанянская звезда судостроительная Ко».

— Мы — авторизованный дистрибьютор оборудования BOSCH. Российские компании, которые в нем нуждаются, могут через нас заказать, — после краткого совещания с экспонентами раскрывает карты переводчица.

Возможность получить больше знакомств

Турция, кроме отдельных стендов, развернула национальный павильон, размах на фоне Китая очевиднее — 1300 квадратов экспозиционных площадей против 1000 квадратных метров у Китая, и размещение в секции F, наименее удаленной от центрального входа по сравнению с другими. Верфей, производителей судового оборудования и материалов из Турции «Фонтанка» насчитала порядка 60 стендов. По оценкам организаторов, это в 3–4 раза больше, чем двумя годами ранее.



Турецкая компания Ozata с 2002 года строит пассажирские паромы, рыболовные суда и катера, всего более 50 видов. В ее активе — 2 тысячи сотрудников, судостроение из стали, алюминия, углерода и комбинации этих материалов. «Количество подобных верфей в мире ограничено», уверяет клиентоориентированный рекламный буклет на турецком языке.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В год мы можем построить три или четыре корабля. Выставка — всегда хорошая возможность получить больше знакомств, — пересказывает слова представителя компании переводчик.



У бакинской судостроительной компании Baku Shipyard, основанной в 2012 году, есть система транспортировки судов массой до 18 тысяч тонн, сухой док, а буровая установка, построенная мастерами предприятия, выдерживает штормовой ветер Каспийского моря и может совершать операции на глубине более 3 тысяч метров.

— У нас оснащенная современная верфь, которая позволяет строить одновременно несколько судов различных типажей. Среди наших заказчиков — Нидерланды, Турция, — рассказывает представитель компании.

Единственное, чего нет у бакинских судостроителей для счастья, — заключенных контрактов с Россией.

«Хотят сохранить анонимность»

Последователей у примера открытости Китая и Турции нет. Два зарубежных предприятия решили проявляться максимально осторожно: единственная компания из Кореи действует через представительство, а единственная из Индии ограничится участием в составе делегации.



В составе делегаций ждут еще представителей отраслевиков из Вьетнама, Сингапура, Ирана и ЮАР. Совсем недавно зарегистрировалась делегация еще из 30 компаний из Китая.

— Сейчас время такое неспокойное, многие компании не хотят участвовать открыто со стендами, как Корея. Компании из недружественных стран приедут сюда, будут смотреть, проводить какие-то переговоры, возможно, даже в закрытом ключе, но они хотят сохранить анонимность. Даже китайцы боятся санкций, поэтому немногие из них в открытую выставляются, — поделились с «Фонтанкой» организаторы.



С уверенностью сказать, какие участники и из каких стран в конечном итоге участвовали в выставке, организаторы смогут лишь после ее окончания. И то, если при регистрации они укажут свои верные данные.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

