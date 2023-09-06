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    Точка в эпохе пейджеров: Россия отказывается от лицензирования услуг персонального радиовызова

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    6 комментариев

    Пейджинг исключат из списка услуг связи, лицензируемых в России, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенного 6 сентября на портале проектов нормативных правовых актов. По данным Минцифры, эта технология больше не используется.

    В пояснительной записке проекта сказано, что технология персонального радиовызова, более известная как пейджинг, является устаревшей и в 2023 году полностью замещена сотовой связью. Кроме того, на данный момент в России не осталось действующих держателей лицензии на данный вид связи.

    Первый в мире пейджер появился еще в 1956 году, ими поначалу пользовались сотрудники больниц и менеджеры. В Советском Союзе пейджеры появились в 1980 году, во время Олимпийских игр в Москве. Они использовались для работы скорой помощи. В России пик широкого использования пейджеров пришелся на девяностые годы. Со временем их заменили мобильные телефоны.

    Последняя компания, которая предоставляла услуги пейджинга в России, была «Телекомт». Ее основатель Леонтий Огарок в 2020 году в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что пейджинг использовался на Кольской АЭС и в Центральной клинической больнице. Компания, пишет «Коммерсант», была ликвидирована в ноябре 2021 года.

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    ПейджерСвязьМинцифры РФПроектУслуги связи
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    Комментарии 6

    Гость06 Сен 2023 в 15:51
    плевать вообще
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