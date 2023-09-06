Точка в эпохе пейджеров: Россия отказывается от лицензирования услуг персонального радиовызова

Пейджинг исключат из списка услуг связи, лицензируемых в России, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенного 6 сентября на портале проектов нормативных правовых актов. По данным Минцифры, эта технология больше не используется.



В пояснительной записке проекта сказано, что технология персонального радиовызова, более известная как пейджинг, является устаревшей и в 2023 году полностью замещена сотовой связью. Кроме того, на данный момент в России не осталось действующих держателей лицензии на данный вид связи.

