Контент на миллион. Петербургский суд оштрафовал «Ростелеком» за демонстрацию ЛГБТ-отношений

Смольнинский райсуд Петербурга оштрафовал ПАО «Ростелеком» за нетрадиционный контент в видеоматериалах. Отдать за это придется миллион рублей.



Компанию признали виновной по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ , сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Речь идет о распространении среди детей информации, демонстрирующей ЛГБТ-отношения или предпочтения или способной вызвать у них желание сменить пол.

