Контент на миллион. Петербургский суд оштрафовал «Ростелеком» за демонстрацию ЛГБТ-отношений

Смольнинский райсуд Петербурга оштрафовал ПАО «Ростелеком» за нетрадиционный контент в видеоматериалах. Отдать за это придется миллион рублей.
Компанию признали виновной по
Претензии, как писала «Фонтанка», возникли к фильмам с пометкой «
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Смольнинский райсуд Петербурга оштрафовал ПАО «Ростелеком» за нетрадиционный контент в видеоматериалах. Отдать за это придется миллион рублей.
Компанию признали виновной по
Претензии, как писала «Фонтанка», возникли к фильмам с пометкой «
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