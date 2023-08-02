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    Контент на миллион. Петербургский суд оштрафовал «Ростелеком» за демонстрацию ЛГБТ-отношений

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    Смольнинский райсуд Петербурга оштрафовал ПАО «Ростелеком» за нетрадиционный контент в видеоматериалах. Отдать за это придется миллион рублей.

    Компанию признали виновной по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Речь идет о распространении среди детей информации, демонстрирующей ЛГБТ-отношения или предпочтения или способной вызвать у них желание сменить пол.

    Претензии, как писала «Фонтанка», возникли к фильмам с пометкой «16+» на онлайн-сервисе Wink: «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник». В пресс-службе Wink отмечали, что «сервис находится в постоянном контакте с Роскомнадзором и всегда следует его рекомендациям».

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