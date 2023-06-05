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    «Ростелекому» грозит штраф в Петербурге за нетрадиционный контент

    4 комментария

    Смольнинский районный суд Петербурга 5 июня зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении в отношении ПАО «Ростелеком» по статье о «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Сомнительный контент транслировался на принадлежащем госкомпании сервисе Wink.

    Заявителем выступает местное управление Роскомнадзора, которое в конце мая провело тщательный анализ контента всех российских интернет-платформ на предмет запрещенного.

    Во время проверки на онлайн-сервисе Wink были найдены художественные фильмы с пометкой «16+», в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. К видеоматериалам «с ЛГБТ-пропагандой» отнесли: «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки», «Английский цирюльник», – сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Пресс-служба Wink ограничилась заявлением, что «сервис находится в постоянном контакте с Роскомнадзором и всегда следует его рекомендациям».

    В 2022 году «Ростелеком» объединил свой Wink с сервисом more.tv группы НМГ, и получил по итогу слияния 70% объединенного сервиса. В госкомпании «Фонтанке» подтвердили, что «Wink был и остаётся в структуре группы компаний Ростелеком».

    Напомним, что в мае 2022 года мировой судья Петербурга оштрафовала владельца онлайн-сервиса «Триколор» – НАО «Национальная спутниковая компания» и должностное лицо компании на миллион рублей и 200 тысяч рублей соответственно за пропаганду среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений. Фильм «Английский цирюльник» был доступен для просмотра на видеоплатформе 27 марта 2023 года и имел пометку «16+». Оператор сервиса тогда пояснял, что неверно указал возрастное ограничение и обязался исправить эту ошибку.

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    Комментарии 4

    Гость05 Июн 2023 в 17:31
    Крыша едет у президента после столько лет правления!!!!
    +0−0
    26474891105 Июн 2023 в 17:31
    Когда- нибудь мы проснёмся, и всё это покажется диким, безумным сном...
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 17:27
    Над Россией гордо рея расцвела зацвела ахинея. Так победим.
    +1−0
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