«Ростелекому» грозит штраф в Петербурге за нетрадиционный контент

Во время проверки на онлайн-сервисе Wink были найдены художественные фильмы с пометкой «16+», в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. К видеоматериалам «с ЛГБТ-пропагандой» отнесли: «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки», «Английский цирюльник», – сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Заявителем выступает местное управление Роскомнадзора, которое в конце мая провело тщательный анализ контента всех российских интернет-платформ на предмет запрещенного.

Смольнинский районный суд Петербурга 5 июня зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении в отношении ПАО «Ростелеком» по статье о «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Сомнительный контент транслировался на принадлежащем госкомпании сервисе Wink.

Пресс-служба Wink ограничилась заявлением, что «сервис находится в постоянном контакте с Роскомнадзором и всегда следует его рекомендациям».



В 2022 году «Ростелеком» объединил свой Wink с сервисом more.tv группы НМГ, и получил по итогу слияния 70% объединенного сервиса. В госкомпании «Фонтанке» подтвердили, что «Wink был и остаётся в структуре группы компаний Ростелеком».

