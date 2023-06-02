    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.97eur86.58

    Суд в Петербурге оштрафовал владельца «Триколора» за фильм с лесбийским поцелуем. Сайт перестраховался

    1485
    13 комментариев

    Владельца онлайн-сервиса «Триколора» и администратора сайта оштрафовал суд в Петербурге за фильм со сценой, в которой демонстрируется однополый поцелуй. Его непопулярность судью не убедила.

    О решении сообщает объединенная пресс-служба городских судов. К ответственности привлекли «Национальную спутниковую компанию», а крамола была найдена на сайте «Триколор Кино и ТВ онлайн».

    В картотеке сервиса был фильм «Английский цирюльник» (сейчас он уже удален), у него стояла возрастная пометка 16+. В картине есть кадр поцелуя между двумя барышнями.

    Представитель ответчика признала вину, но просила учесть, что фильм посмотрели всего 53 раза.

    Юрлицо оштрафовали на миллион рублей, а администратора — на 200 тысяч. Это минимально возможные штрафы.

    На данный момент даже мультики в картотеке «Триколора» имеют пометку 18+ и требуют авторизации.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    alexpv02 Июн 2023 в 13:27
    Слава богу теперь все документальные фильмы про СССР запретят, так как там что ни кадр, то Брежнев с кем то из партийных лидеров целуется))
    +0−0
    Андрей_спб02 Июн 2023 в 13:23
    А Бриллиантовая рука уже удалена везде? Там Лёлик Козодоева целует.
    +0−0
    Alex_D02 Июн 2023 в 13:20
    Причём в решении суда указано, что это демонстрация. Однако, штраф за пропаганду.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close