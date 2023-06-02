Суд в Петербурге оштрафовал владельца «Триколора» за фильм с лесбийским поцелуем. Сайт перестраховался

Владельца онлайн-сервиса «Триколора» и администратора сайта оштрафовал суд в Петербурге за фильм со сценой, в которой демонстрируется однополый поцелуй. Его непопулярность судью не убедила.
О решении сообщает объединенная пресс-служба городских судов. К ответственности привлекли «Национальную спутниковую компанию», а крамола была найдена на сайте «Триколор Кино и ТВ онлайн».
В картотеке сервиса был фильм «Английский цирюльник» (сейчас он уже удален), у него стояла возрастная пометка 16+. В картине есть кадр поцелуя между двумя барышнями.
Представитель ответчика признала вину, но просила учесть, что фильм посмотрели всего 53 раза.
Юрлицо оштрафовали на миллион рублей, а администратора — на 200 тысяч. Это минимально возможные штрафы.
На данный момент даже мультики в картотеке «Триколора» имеют пометку 18+ и требуют авторизации.