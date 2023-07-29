Последствия пандемии: ученые ищут связь между ковидом и диабетом 1-го типа у детей

Ученые проанализировали 17 исследований с участием почти сорока тысяч детей и подростков Фото: Кристина Полевая / 29.RU Поделиться Поделиться





О коронавирусной инфекции в последнее время все как-то подзабыли. Однако ни сам вирус, ни его последствия так никуда и не делись. 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью в России ожидается прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а врачи сообщают о том, что осложнения после ковида могут длиться годами.



В июне группа канадских исследователей опубликовала статью о росте заболеваемости диабетом 1-го типа среди детей и подростков. Ученые полагают, что это следствие пандемии ковида.



Диабет 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, связанное с нарушением функций β-клеток поджелудочной железы, которое характеризуется хронической гипергликемией (повышенный уровень глюкозы в крови) и абсолютной недостаточностью инсулина. Симптомами диабета могут быть резкая потеря веса, постоянная жажда или чувство голода, сильная усталость, частое мочеиспускание, резь в глазах и нарушение зрения, незаживающие ранки и потертости. При диабете 1-го типа симптомы, как правило, нарастают быстро, в течение нескольких дней, после чего больной может впасть в диабетическую кому.

В статье говорится, что ученые проанализировали 17 исследований с участием 38 149 пациентов до 19 лет . Согласно полученным данным, заболеваемость диабетом 1-го типа среди этой группы в течение первого года пандемии была на 14% выше допандемийного 2019 года . В 2021 году она увеличилась на 27% по сравнению с 2019 годом . При этом пик новых случаев диабета 1-го типа отставал примерно на 3 месяца от пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Однако утверждать, что развитие диабета 1-го типа у детей — прямое следствие перенесенной коронавирусной инфекции, ученые пока не берутся.



«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, сохраняется ли эта тенденция, и они могут помочь выяснить возможные механизмы, лежащие в основе изменений», — говорится в научной статье.

Помимо этого исследования, есть и другие работы, указывающие, что в некоторых группах есть изменения в сторону гипергликемии или последствий перенесенной коронавирусной инфекции в виде гипергликемии. Например, есть статья ученых из Узбекистана, которые также пишут о взаимосвязи ковида и диабета.



«Последние лабораторные исследования показали, что одним из главных последствий у 14% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, становится развитие сахарного диабета 1-го и 2-го типов, — говорится в статье. — Так, у 2% из этих пациентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. У остальных он дебютировал как прямое и негативное последствие болезни».



В этой статье ученые не разделяют диабет 1-го и 2-го типа, однако это очень разные заболевания, у них разный механизм возникновения и разное лечение. Кроме того, врачи полагают, что для окончательных выводов статистических данных еще недостаточно.

— На сегодняшний день не представляется возможным оценить, повлиял ли ковид на заболеваемость сахарным диабетом, — считает доктор Алексей Кривоногов. — Я думаю, что прямых доказательств повреждения инсулярного аппарата в данный момент нет. Но с учетом того, что это могут быть полиорганные проблемы, возможен всплеск выявляемости этого заболевания. Но связывать это напрямую с коронавирусной инфекцией я бы пока не стал — прямых доказательств непосредственного влияния ковида пока нет.



Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.

Какой бы ни была причина развития диабета 1-го типа, лечение одно — регулярное введение инсулина.

— Сейчас будут разрабатываться какие-то подходы, упор делается на клеточную терапию, но пока это всё в экспериментальном виде, — говорит доктор Владимир Болибок. — Но эксперименты обнадеживающие — стволовые клетки приживались и начинали вырабатывать инсулин. Но прежде всего, если там клетки погибли, если выведен из строя инсулярный аппарат — это терапия инсулином.



Владимир Болибок — частнопрактикующий врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.

Поскольку терапия инсулином — основная в этом случае, мы изучили продажи препаратов соответствующей группы за последние годы, чтобы проследить динамику спроса. Однако самые высокие продажи инсулина обнаружились в предпандемийном году — наибольшим спросом пользовались препараты в первом полугодии 2019 года.

Эксперты предполагают, что скачки спроса на инсулин могли быть следствием перебоев с поставками и бесплатной выдачей инсулина Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Сложно определить точные причины снижения спроса на инсулин, но есть вероятность, что в 2019–2022 годах он подогревался различными факторами, в том числе эпидемией COVID-19, и не являлся естественным, — говорит генеральный директор специализирующейся на исследованиях фармацевтического рынка компании DSM Group Сергей Шуляк. — На данный момент проблем с поставками и бесплатной выдачей инсулина, которая могла быть причиной повышения продаж в рознице в сентябре-октябре 2022 года , нет, впрок никто не закупается, поэтому спрос вернулся к уровню 2018 года .



По закону пациенты с диабетом имеют право на получение бесплатных лекарств, которые им необходимы, в том числе инсулина. Однако довольно часто больные сообщают о нехватке бесплатных препаратов или отсутствии лекарств, которые подходят именно им. Ранее мы рассказывали, как родителям детей с диабетом приходится выбивать лекарства через суды и прокуратуру.

