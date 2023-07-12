Работать не больше 20 минут подряд: в Госдуме подготовили «летние» поправки в Трудовой кодекс

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока черноморские курорты топит, а Москве синоптики обещают «осенний холод», в отдельных регионах, наоборот, фиксируют температурные максимумы: в июне столетний рекорд зафиксировали в Новосибирской области, в июле — в Екатеринбурге. Депутаты тем временем озаботились вопросом работы в таких условиях — на днях в Госдуму был внесен законопроект с поправками в Трудовой кодекс, которые регламентируют «особенности организации труда при повышенной температуре воздуха на рабочем месте». Проще говоря, он обязывает работодателей соблюдать определенные правила, если они заставляют сотрудника работать в жару. 74.ru изучили документы и поговорили с автором законопроекта и экспертами рынка труда, чтобы разобраться — что изменится, если закон будет принят.



О чем закон? Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс отдельную статью, в которой прописаны обязанности работодателя на случай, если сотрудникам приходится работать на жаре. Предполагается, что работодатель обязан:

обеспечить доступ к питьевой воде в необходимом количестве;

скорректировать нагрузку для работников, прибывших из регионов с другими климатическими условиями;

организовать навесы для укрытия от прямых солнечных лучей при работе на улице;

обеспечить работников солнцезащитными средствами (какими — не уточняется);

своевременно оказывать первую помощь тем, у кого появляются симптомы заболеваний, связанных с перегревом на рабочем месте;

во время работы на открытом воздухе при температуре 32,5 °C и выше организовать режим: не более 20 минут непрерывной работы и не менее 10 минут отдыха в охлаждаемых помещениях с водоснабжением.

Смена при работе на открытом воздухе и температуре 32,5 °C и выше не должна превышать четыре-пять часов с использованием спецзащиты от теплового излучения, полтора-два часа — без нее.

Зачем нужен закон? Сейчас в ТК РФ нет положений об особенностях организации труда в условиях повышенной температуры воздуха — это регламентируется только СанПиНом и рекомендациями Роспотребнадзора. Рекомендации предусматривают сокращение рабочего времени: при температуре на рабочем месте 28,5 градусов — на час, 29 градусов — на два часа, более 30,5 градусов — на четыре часа. А если температура поднялась выше 32,5, то работу и вовсе стоит отложить: в ведомстве советуют перенести смену на утро или вечер.



Как пишет в пояснительной записке автор законопроекта, зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, около половины работодателей не готовы следовать рекомендациям ведомства.

— Только вдумайтесь: 47% работников отмечают, что их работодатели не предпринимают никаких мер по обеспечению благоприятных условий работы в жару, а 71% работников отметили ухудшение работоспособности в условиях работы при повышенных температурах воздуха, 59% работников продолжают работать в жару из офисного помещения, — рассказал депутат «Городским порталам».



Аналогичные данные он приводит в пояснительной записке со ссылками на исследования сервисов поиска работы HeadHunter и SuperJob, а также опрос информационно-правового портала «Гарант». Отмечает он, что с СанПиНом тоже есть сложности — условия, которые он устанавливает, по словам Чернышова, являются неполными.

— Дело в том, что СанПиН не предусматривает четких обязанностей работодателя по организации работы в условиях повышенных температур, — объясняет руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. — СанПиН лишь определяет показатель микроклимата, в пределах которого можно осуществлять работу.



Юрист компании Benefactum Семен Кузнецов говорит, что СанПиН в большей степени направлен на урегулирование вопросов условий труда внутри объекта — офиса, цеха, кабины машиниста.

— Здесь же, по тексту закона если посмотреть, упор идет больше на работу на открытом воздухе — это одна из причин, — говорит юрист. — Вторая может быть в том, что СанПиН — это акт исполнительной ветви власти, его утверждает главный санитарный врач страны. Поправки в Трудовой кодекс — это уже более высокая юридическая сила документа, он обеспечивает гарантии работникам на фундаментальном уровне. Из этого также вытекают последствия в части ответственности: одно дело — несоблюдение нормативов, другое — нарушение трудового законодательства.



И что будет работодателю, который не соблюдает закон? Отдельно в законопроекте не прописано, какую ответственность будет нести работодатель, если не будет соблюдать установленные им нормы. Однако наказание за нарушение трудового законодательства предусматривает Кодекс об административных правонарушениях, а в отдельных случаях за нарушение требований охраны труда предусмотрена и уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.

Когда начнем работать в жару по новым правилам? Законопроект предполагает, что в силу он вступит сразу после опубликования. Но до того, как закон официально опубликуют, он еще должен пройти предварительное рассмотрение, после этого его должны одобрить Госдума в трех чтениях, затем Совфед и, наконец, подписать президент. Сколько времени займет эта процедура, сказать сложно.



— Всё зависит от загруженности Государственной думы, поддержки профильного комитета, я, в свою очередь, делаю всё возможное, чтобы вносимые мною законопроекты были приняты в кратчайшие сроки, — заявил автор законопроекта.



Сейчас документ находится на рассмотрении в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пока его заключения нет, рано говорить о том, что законопроект вообще будет одобрен. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин отмечает, что к предложениям, которые вносит законопроект, есть ряд вопросов, поэтому не исключено, что он будет пересмотрен или отклонен.

