    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, с-з

    747мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.38eur96.02

    В Петербурге арестовали «БМВ» и «Бентли». Владельцев — основателей финансовой пирамиды — ищут больше года

    3638
    6 комментариев

    Пока полиция России ищет основателей финансовых пирамид «Жилищный кооператив Best Way и Life is good», в Петербурге арестовали часть их элитного автопарка.

    Новое уголовное дело возбуждено в отношении основателя финансовой пирамиды Романа Василенко и его супруги, стало известно «Фонтанке» 1 июля. По собранным экономической полицией Петербурга материалам появился новый эпизод «легализация доходов, полученных преступным путем». В рамках него были арестованы БМВ X5 и «Бентли», которые пара купила за 8 млн и 22 млн соответственно.

    Уголовное дело в отношении участников «Бест Вей» было возбуждено в 2021 году. Основателей и подчиненных задерживают и отправляют под арест. Ущерб растет в геометрической прогрессии. О том, что происходит с одним из крупнейших российских кооперативов, читайте в материале «Фонтанки».

    По теме

    Финансовая пирамидаАрест автомобиляЛегализация доходов
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close