В Петербурге арестовали «БМВ» и «Бентли». Владельцев — основателей финансовой пирамиды — ищут больше года

Пока полиция России ищет основателей финансовых пирамид «Жилищный кооператив Best Way и Life is good», в Петербурге арестовали часть их элитного автопарка.



Новое уголовное дело возбуждено в отношении основателя финансовой пирамиды Романа Василенко и его супруги, стало известно «Фонтанке» 1 июля. По собранным экономической полицией Петербурга материалам появился новый эпизод «легализация доходов, полученных преступным путем». В рамках него были арестованы БМВ X5 и «Бентли», которые пара купила за 8 млн и 22 млн соответственно.