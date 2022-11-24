Операция «Кооперация». Один из крупнейших потребкооперативов страны спасает квартиры пайщиков из-под ареста

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Крупный потребительский кооператив «Бест Вей» столкнулся с мощным давлением правоохранительных органов. Заложниками ситуации стали 20 тысяч пайщиков, их деньги и квартиры. Из-за претензий на 9 миллионов у кооператива уже дважды проводился обыск с изъятием документов и техники, по второму кругу арестована недвижимость на 12 млрд рублей и по третьему кругу арестованы счета на 3,8 млрд рублей.



Иван (фамилию просил не указывать) работает менеджером в компании по продаже дверей, женат, двое детей. Стал пайщиком кооператива в 2015 году, накопил на первоначальный взнос, и в его интересах кооператив приобрел 2-комнатную квартиру в Токсово за 3,15 млн рублей. Ежемесячный платеж — около 14 000 руб., что составляло примерно 20% от его зарплаты. В 2022 году он полностью расплатился за квартиру и получил документы об этом в кооперативе. Подал документы в Росреестр, чтобы переоформить жилье в свою собственность, как и положено по закону, предоставив справку кооператива о погашении пая. Но в регистрации права частной собственности на квартиру Ивану было отказано: квартира пока остается в собственности кооператива из-за ареста всех квартир по ходатайству следствия.



Он не намерен ждать снятия обременения: собирается подавать в суд, но понимает, что переход квартиры в собственность, как и снятие с нее обременения, может затянуться. «Закрыв по рассрочке весь долг за приобретенную для меня квартиру кооперативу, официально зарегистрированному, действующему по Закону о потребительской кооперации, я — добросовестный приобретатель — не могу получить право собственности на недвижимость, которую я законно приобрел. Какой-то абсурд!»

Елена (имя изменено) уже выплатила почти половину из 4,4 миллиона за квартиру в Нефтеюганске — ее квартира пока принадлежит кооперативу. Сейчас в ней остались жить ее дети, а сама она переехала в Санкт-Петербург и планировала через кооператив приобретать жилье для себя. Говорит, что другого варианта при нынешних ставках по ипотеке в банках у нее нет. «Пайщики кооператива вскладчину приобретают квартиры в порядке живой очереди, — говорит Елена. — При этом переплата за объект недвижимости в моем случае получается менее 1% годовых».



Пайщица выплатила более 800 тысяч рублей паевых взносов — и они оказались арестованы на счетах кооператива. Тем не менее Елена, как и подавляющее большинство пайщиков, не готова выходить из «Бест Вей» и возвращать свои средства — она надеется, что ситуация в конце концов разрешится по закону, и продолжает вносить паевые взносы, ведь квартира уже наполовину выкуплена у кооператива.

«Я возмущена тем, в какую ситуацию нас завели правоохранительные органы. Прежде чем вступить в кооператив и отдать деньги, я проверила с юристами все документы: не к чему было придраться — простая, понятная, прозрачная схема, все было по закону», — подчеркивает Елена.



«Кооператив спокойно работал почти восемь лет, — говорит ставший председателем совета кооператива весной этого года Сергей Крючек. — В нем было более 20 тыс. пайщиков по всей России, сейчас — около 19,2 тысячи. Было приобретено более 2,5 тыс. квартир для пайщиков, из которых более 250 перешли в собственность пайщиков».

То есть за все время работы кооператив, по его словам, приобретал не менее одной квартиры в день, подчеркивает он. Условия — рассрочка на 10 лет, под примерно 1% годовых. Таким образом, существует система приобретения недвижимости на условиях, существенно более выгодных, чем даже льготная ипотека. «Это социально значимая программа», — подчеркивает Сергей Крючек.



«На счетах кооператива в Сбербанке и еще четырех банках — более 3,8 млрд рублей, — продолжает председатель совета кооператива. — На балансе кооператива находится недвижимость на 12 млрд рублей. И вдруг возникает уголовное дело, и деятельность кооператива необоснованно блокируется, счета и имущество арестовываются целиком, в том числе квартиры, перешедшие в собственность пайщиков».

В ходе первого обыска в феврале 2022 года в офисе кооператива были изъяты вся документация и электронные носители, а также личные вещи сотрудников: по словам представителей кооператива, они не возвращены до сих пор.



Изначально уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в октябре 2021 года — по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Одновременно с обыском в офисе кооператива дело было переквалифицировано в «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ): как считает председатель коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора», президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов, новая статья подразумевает содержание под стражей, прежняя «пирамидная» статья не позволяла этого.



Ранее, в ноябре 2021 года, кооператив был внесен в предупредительный список ЦБ по признакам «финансовой пирамиды». По мнению адвоката Лактионова, это включение, возможно, обусловлено возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 172.2.



В результате следственных действий были арестованы четверо граждан, трое из которых выполняли в кооперативе технические функции. Позднее был объявлен в розыск основатель и прежний председатель совета кооператива Роман Василенко — он сообщил «Фонтанке», что задолго до объявления в розыск уехал из России по семейным причинам и готов ответить на любые вопросы следствия. «Но находясь в СИЗО не смогу быть полезен и эффективен, как на это рассчитывают люди», — объяснил Роман Василенко.

Летом в уголовном деле появился новый состав преступления — ч. 1, 2 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества»).

Что касается потерпевших по делу, то большинство из них, по словам адвокатов, не являются пайщиками кооператива: это инвесторы в финансовую структуру, которая, по версии следствия, аффилирована с кооперативом. При этом, как отмечает адвокат, работающий с кооперативом по уголовно-правовым вопросам, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков, у структур есть свои активы, есть также активы их учредителей. Потерпевшие среди пайщиков также появились: по мнения адвоката Новикова, это пайщики, которые не могут получить паевые взносы из-за ареста счетов и поверили следствию, что только его действия позволят им получить паевые средства.



Сумма ущерба, фигурирующего в уголовном деле, по словам адвоката Новикова, — всего-навсего 9 млн рублей, но при этом следствие арестовало активы: безналичные средства и недвижимость — на общую сумму более 15 млрд руб. Адвокат группы пайщиков кооператива, глава юридической компании «Гордон и Сыновья» Екатерина Гордон, также обращает внимание, что арестованы средства, несоразмерные ущербу. «Возможно, дело в том, что на счетах кооператива «Бест Вей» немалые средства, к которым есть интерес?» — задается она вопросом.



«Учитывая происходящие с февраля события, кооператив еще весной принял решение прекратить прием новых пайщиков, — говорит Сергей Крючек. — Как только я был избран председателем совета, я провел инвентаризацию активов и представился следователю по делу: мол, вот он я, новый руководитель кооператива, давайте вести диалог, взаимодействовать, чтобы избежать ущерба пайщикам, готов ответить на любые ваши вопросы. А в ответ уже девять месяцев не просто тишина, а игнорирование и пренебрежение».



На фоне происходящих событий появились пайщики, желающие выйти из кооператива. Таких, по словам Сергея Крючека, на данный момент более 1 000. «Мы многократно писали обращения следователю и в прокуратуру: дайте возможность людям получить свои деньги со счетов, они же не виноваты ни в чем, — говорит он. — В ответ — отписки и отказы». При этом некоторые из пайщиков, ранее пожелавших выйти из кооператива, разобравшись в ситуации, отзывают свои заявления.

Адвокат Адвокатской палаты города Москвы, представляющий интересы кооператива по хозяйственно-правовым вопросам, Евгения Голец, рассказала «Фонтанке», что первый арест счета кооператива произошел еще в марте: решение было принято по ходатайству следствия Приморским районным судом — к сожалению, без участия представителей кооператива.

«Мы оспорили арест, и 15 июля Приморский районный суд принял решение арест снять, — говорит она. — Следствие подало апелляцию на это решение в Санкт-Петербургский городской суд — и проиграло. Но еще до получения решения по своей же апелляции вышло в Приморский районный суд с аналогичным ходатайством и вновь без уведомления представителей кооператива — 2 августа оно было удовлетворено. 14 октября Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга об аресте счета кооператива от 2 августа — и направил его на новое рассмотрение».



«Следствие на 3 ноября подало новое ходатайство об аресте счета в Сбербанке в Приморский районный суд, — подчеркивает Сергей Крючек. — И на этот раз «уведомило» нас в издевательской форме: руководитель следственной группы прислала сообщение… за девять минут до начала заседания! При этом само судебное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга было назначено на 18 часов 20 минут, а этот суд в понедельник–четверг работает до 18 часов. Вот так действует следствие».



Адвокат Алексей Новиков считает действия следователей противоправными и уже направил обращение от имени гендиректора компании генеральному прокурору России.

«Кооператив также оспаривает наложенный в мае по ходатайству следствия Смольнинским районным судом арест квартир на общую сумму 12 млрд рублей», — говорит адвокат Евгения Голец. По ее словам, 30 августа Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляционную жалобу и снял арест с квартир. Однако следствие и Росреестр не выполнили решение суда. «30 сентября, — подчеркивает она, — следствие вновь без участия представителей кооператива добилось ареста квартир. На это решение вновь подана апелляционная жалоба».



По словам адвоката Евгении Голец, отдельные пайщики со всей России также подают жалобы на снятие ареста со своих квартир — несколько таких судов уже выиграно. Например, 17 августа вступило в силу решение Набережночелнинского горсуда Республики Татарстан об освобождении от ареста квартиры пайщика. 15 августа аналогичное дело было выиграно пайщиком из Екатеринбурга.

«В конце сентября в офисе кооператива был проведен повторный обыск, — говорит Сергей Крючек. — Вновь были изъяты вся документация и электронные носители, которые мы с трудом восстановили после февраля. Я в очередной раз обратился к следствию с просьбой: верните хотя бы часть документов, дайте возможность заплатить налоги и заработную плату, ведь их невыплата — преступление. В наших ходатайствах отказывают».

Следствие, по его мнению, блокирует работу кооператива. «Цель следствия — сделать невозможной работу кооператива де-факто и лишить нас возможности защищать свои интересы, — считает председатель совета ПК «Бест Вей». — Следствие делает все, чтобы более 19 тысяч 200 пайщиков превратились в более 19 тысяч 200 обиженных пайщиков — обездоленных людей. Мы прилагаем все усилия, чтобы ему в этом помешать».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Сергей Крючек — по образованию военный финансист, полковник запаса. После ухода с военной службы работал в финансовых организациях. Награжден Орденом Дружбы. В 2016–2021 гг. — депутат Государственной думы ФС РФ, член фракции «Справедливая Россия». Входил в состав Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

